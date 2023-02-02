Раскрыта судьба бодавшего россиян на горнолыжном курорте быка

Быка, который случайно появился в зоне катания горнолыжного курорта «Роза Хутор», вернули хозяину. Судьбу бодавшего россиян быка раскрывает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка, животное изолировали и передали хозяину. Отмечается, что никто из туристов не пострадал. Сотрудники горнолыжного курорта усилили ограждающие сетки. Предполагается, что бык спустился на трассы с пастбищ нацпарка.

2 февраля появилось видео, на котором бык забодал туристов на выкате с трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор». Прежде чем животное было изолировано от россиян, оно успело накинуться на трех человек.