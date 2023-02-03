Как на самом деле Дзержинский стал «железным»

По версии биографов Дзержинскому дали прозвище «Железный Феликс» за несгибаемую волю и храбрость. Однако на самом деле это не так.

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Основатель чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюционерами и в самом деле имел стальной характер, но вот прозвище «Железный», товарищи ему дали скорей за сообразительность и быструю реакцию. Обстоятельства истории удалось выяснить генерал-майору Красновскому и журналисту Арифджанову.

Весной 1918 года правительство молодой Советской республики переехало из столицы революции Петербурга в Москву. Местом размещения чекистов стало здание бывшего общества страхования «Якорь» в центре столице. Руководителю службы Феликсу Дзержинскому выделили просторный кабинет на втором этаже с огромным железным сейфом.

В один из вечеров кто-то из террористов-контрреволюционеров или столичных бандитов бросил в открытую форточку окна кабинета Дзержинского гранату. Феликс молниеносно среагировал и за несколько секунд успел выскочить из-за письменного стола, перепрыгнуть комнату, оказаться возле сейфа и залезть в него.

Взорвавшаяся граната выбила стекла и посекла осколками стены и мебель кабинета. Когда чекисты забежали в разрушенное помещение, то сквозь рассеивавшийся дым они увидели своего шефа с невозмутимым видом вылезавшего из сейфа страхового общества. После покушения Феликс Эдмундович попросил себе кабинет с окнами, выходящими во внутренний двор здания.