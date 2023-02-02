Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
4 минуты назад

Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй

Lenta.ru

Стая храбрых выдр в городском парке Сингапура не испугалась смертельно ядовитой кобры и попыталась подружиться с ней. Животные попали на видео, на которое обратило внимание издание USA Today.

Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джослин Чэн, которая стала очевидицей произошедшего, сняла животных на видео. Она опубликовала запись в соцсетях. На ней видна экваториальная плюющаяся кобра, которую окружил десяток выдр. Очевидно, зверьки пытались подружиться с рептилией.

На записи выдры находятся в воде, а кобра с поднятой головой отдыхает на камнях у берега. Гладкошерстные выдры проявляют явный интерес к змее и окружают ее, но в конце концов теряют к ней интерес, и змея уползает.

Гладкошерстные выдры достигают 1,3 метра в длину и весят от семи до 11 килограммов. Мех зверьков этого вида более гладкий и короткий, чем у других выдр. Ареал обитания гладкошерстных выдр распространяется от востока Индии до Юго-Восточной Азии. Встречаются они и в Ираке. Гладкошерстные выдры считаются уязвимым видом.

Плюющиеся кобры — общее название нескольких видов змей, обитающих в саваннах и лесных районах Африки и Южной Азии. Эти рептилии способны «выстреливать» ядом в глаза врага.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители