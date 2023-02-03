Почему последнее путешествие стало роковым для Ельцина

Многие считают, что негативное влияние на и без того не самое лучшее состояние здоровья Бориса Ельцина оказало его последнее путешествие. А Леонид Млечин и вовсе называет эту поездку роковой. Предположительно, убийственной для президента стала резкая смена климата.

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Болезни и травмы президента

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Как известно, Борис Николаевич Ельцин страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. В 1996 году президенту была проведена операция аортокоронарного шунтирования сердца, после которой она начал себя чувствовать вполне удовлетворительно. Ельцин, казалось, стал более тщательно следить за своим здоровьем: соблюдал диету, занимался плаванием, сбросил лишний вес. Но недуг все равно прогрессировал. Не перестали мучить российского лидера и другие болезни.

Уже в 2000-х годах Борис Ельцин перенес тяжелое воспаление легких, в связи с чем был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Тогда врачам едва удалось вытащить Ельцина с того света. Однако Борис Николаевич старался бодриться и находил в себе силы для путешествий. Вот только и на отдыхе его подстерегали неудачи. Так, в сентябре 2006 года на итальянском острове Сардиния Ельцин упал и сломал шейку бедра, что для человека в его возрасте было весьма серьезной травмой.

Депрессия и последнее путешествие

А в конце 2006 года на Бориса Ельцина и вовсе накатила депрессия. По крайней мере, так утверждал Владимир Шевченко, руководитель службы протокола президента, слова которого приведены в книге историка Рудольфа Пихоя «Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин». Как вспоминал Шевченко, тогда Ельцин даже перестал ворчать, все больше отмалчиваясь. Борис Николаевич стал чаще жаловаться на сердце, плохо спал, ел без аппетита.

Мало того, Ельцин вдруг начал подводить итоги своей жизни и поговаривать о поездке в Иорданию. «Надо съездить», — говорил он. И в конце марта 2007 года Борис Николаевич действительно отправился в Иорданию. Несколько дней он провел на Мертвом море, а затем перебрался в Израиль. Президент посетил реку Иордан, где, согласно преданиям, крестился Иисус Христос, омыл руки и лицо водой. А в самом начале апреля того же года Ельцин уже вернулся на родину.

Ухудшение здоровья и смерть

Именно это короткое путешествие Бориса Ельцина Леонид Млечин, автор издания «Ельцин», и называет роковым. По мнению Млечина, негативное влияние на и без того хрупкое здоровье президента оказала резкая смена климата. После поездки Ельцин должен был присутствовать на теннисном матче между Россией и Францией. Этим видом спорта Борис Николаевич, как известно, тоже некогда увлекался. Но на сей раз он даже не смог приехать на матч, сославшись на простуду.