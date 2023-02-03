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2 часа назад

Ежиха Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну 2023 года

Bfm.ru Новосибирск

Как быстро ежик выйдет из спячки и покажется на свет из своего укрытия, тем более ранней и тёплой будет весна.

Ежиха Соня предсказала погоду на весну 2023 года
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

В Новосибирском зоопарке ежиха Соня предсказала погоду весной. Соответствующее видео было опубликовано 2 февраля на Telegram-канале зоопарка.

Церемония гадания было придумана в зоопарке по аналогии с Днём сурка, отмечаемым в США. Однако своими корнями традиция уходит во времена Древнего Рима. Как быстро ежик выйдет из спячки и покажется на свет из своего укрытия, тем более ранней и тёплой будет весна.

Есть и различия. В зоопарке ежиха находится в комфортных условиях теплого павильона и в спячку не впадает. Как альтернативу гаданию, ей предлагают полакомиться червями перед зрителями.

« Соня сегодня стеснялась есть на публику. Но в итоге полакомилась — весна будет хорошей, но не сразу», — рассказали в зоопарке.

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