Гибель «Пахтакора»: тайна страшной трагедии в истории СССР

11 августа 1979 года случилась одна из самых крупных авиакатастроф. Над Днепродзержинском на высоте около 8400 м столкнулись авиалайнеры компании Аэрофлот. Один следовал по маршруту Челябинск – Воронеж – Кишинев, а другой – Ташкент – Гурьев – Донецк – Минск. Число погибших в результате этой авиакатастрофы – 178 человек.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Это была одна из крупнейших авиакатастроф в истории СССР и Украины. В ней погибло 17 футболистов ташкентского футбольного клуба Гибель команды «Пахтакор», что усилило резонанс трагедии.

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Причины столкновения

11 августа полетами управляли диспетчеры Харьковского Центра единой системы управления движением Владимир Сумской, который до этого проработал диспетчером 4 года, а также 20 – летний Николай Жуковский (отработал всего 2,5 месяца). Контролировал диспетчеров Сергей Сергеев. Неизвестно по каким причинам, он отвлекся от работы и назначил старшим не имеющего достаточного опыта – Жуковского. Также в тот день был контроллер диспетчеров - Томилов, но от прямых обязанностей он устранился. Так совпало, что в тот день летели еще два самолета – один с высокопоставленным руководителем, который летел за рубеж, другой – с руководителем монгольских коммунистов, который летел к Брежневу в Крым, поэтому несколько высот были попросту перекрыты. Харьковская зона как когда-то, так и сейчас является одной из сложнейших. 11 августа диспетчеры одновременно держали на связи 12 самолетов, но по инструкции их не должно быть больше 10.

Так случилось, что в одно и то же время летели сразу два самолета. Жуковский высчитывая время, в течение которого каждый из самолетов должен пройти предположительную точку пересечения. Диспетчер неправильно рассчитал расстояние и отдал команду ташкентскому борту приказ занять эшелон 8400 метров. Из – за неправильных расчетов, оба борта оказались в одном коридоре. Отданную команду никто не проверил, да и сам Жуковский не пересчитал свои расчеты дважды. Лишь за четыре минуты до трагедии Сумской понял, что есть неточности в расчетах. Он бросился исправлять ситуацию, но все усложняло появление третьего самолета Ил – 62, который летел в эшелоне 9000 метров. Сумской скомандовал Ил – 62 освободить этот коридор, и направляет туда ташкентский рейс. Через возникшие помехи последнюю команду диспетчер не понял. Но принял на свой счет Ил - 62, и изменил маршрут в сторону эшелона 8400 метров. Сумской посчитав, что ему ответил ташкентский рейс и вовсе выключил радиосвязь. Он не убедился в позывных, не потребовал повтора ответа, и это была его роковая ошибка.

Почему произошла трагедия? Основные версии

В 13:35 произошло столкновение. По одной версии самолеты столкнулись лоб в лоб, а по другой – челябинский борт отсек у ташкентского хвост, и стал медленно снижаться, но шансов спастись не осталось после того, как в баках загорелось горючее. Другие и вовсе обвиняли Брежнева. Якобы он куда-то летел, и освободили воздушный коридор, а два самолета направили один на другой. Рассматривались также версии диверсии и политические мотивы. Команда «Пахтакор» была любимой командой Шарафа Рашидова (глава Узбекистана). Настораживало то, что команда разбилась именно в небе над Днепродзержинском, где родился Брежнев и началась партийная карьера Владимира Щербицкого, главы ЦК компартии Украины – одного из давних недоброжелателей Рашидова. До Андропова дошла информация, что Рашидов интересовался, какой самолет стал причиной аварии. Возможно, он хотел выяснить была это диверсия или нет?