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1 час назад

Учёные рассказали, чего кошкам не хватает для идеальной жизни

Ferra.ru

Исследователи выяснили, как повысить благополучие кошки.

Учёные рассказали, чего кошкам не хватает для идеальной жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Результаты нашего опроса, основанные на ответах 591 владельцев кошек из 55 стран, показали, что большая игривость животных и большее количество видов игр значительно связаны с лучшим качеством жизни кошек», — рассказали учёные.

Помимо этого, большее количество ежедневных игр и высокая готовность человека вовлекаться в игру были связаны с более качественными отношениями между котом и владельцем. Учёным сообщали о поведенческих изменениях, которые указывали на стресс, разочарование или беспокойство, если игры отсутствовали в жизни кошки.

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