Учёные рассказали, чего кошкам не хватает для идеальной жизни

«Результаты нашего опроса, основанные на ответах 591 владельцев кошек из 55 стран, показали, что большая игривость животных и большее количество видов игр значительно связаны с лучшим качеством жизни кошек», — рассказали учёные.

Помимо этого, большее количество ежедневных игр и высокая готовность человека вовлекаться в игру были связаны с более качественными отношениями между котом и владельцем. Учёным сообщали о поведенческих изменениях, которые указывали на стресс, разочарование или беспокойство, если игры отсутствовали в жизни кошки.