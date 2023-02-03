«Я кричала, будто меня сбил поезд»: худшие сцены секса в книгах

Писательское ремесло — дело непростое, особенно когда речь заходит о постельных сценах. Здесь каждый изворачивается как может: пока один автор описывает секс с дотошностью анатомиста, другой начиняет интимную жизнь персонажей высокопарными клише. Бороться с этим однажды решил журнал Literary Review, который до 2020 года вручал премии Bad Sex Awards за самые нелепые и абстрактные сексуальные сцены. В нашей подборке — 10 сцен, благодаря которым писатели становились номинантами и лауреатами премии.

Фото: Super.ru Super.ru

Пульсирующий титаник

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В 1997 году британский актер Ричард Е. Грант выпустил свой третий роман By Design про дизайнера интерьеров Вивиан, чьи клиенты — голливудские знаменитости. Поэтому даже секс в книге сравнивают с одним из кассовых блокбастеров Голливуда о крушении Титаника, что не впечатлило жюри Bad Sex Awards.

«У меня нет другого выхода, кроме как полностью поддаться. Если она направит мой пульсирующий Титаник в свои айсберги, я полностью утону».

Безжизненный Северный полюс

Британский писатель Кристофер Харт на родине известен еще и как журналист. Он сотрудничал с ведущими таблоидами, а ко всему прочему вел колонку в журнале Erotic Review. Казалось, что человек с таким бэкграундом не может облажаться в написании интимных сцен, но нет: в 2001 году именно Харт стал лауреатом Bad Sex Awards за роман «Спаси меня». Главный герой книги хоть и работает маркетологом, о сексе говорит словно опытный полярник.

«Ее рука двигается вверх от моего колена, чтобы покорить мой член, холодный и безжизненный, как Северный полюс. И когда ее рука достигает и цепко обхватывает мой Северный полюс, я в ужасе думаю: “Теперь она, конечно, захочет, накрыть его своей палаткой”».

Несексуальные пытки свечным воском

Актеру Дэвиду Тьюлису, известному по роли Римуса Люпина во франшизе «Гарри Поттер», тоже близка художественная литература. В 2007 году он выпустил роман «Покойный Гектор Киплинг», который хорошо приняли критики и читатели. Однако из-за постельной сцены Тьюлиса не обошло вниманием жюри Bad Sex Awards, настолько безумными и садистскими вышли у его героев эротические игры со свечным воском.

«Как может кому-то доставить удовольствие горячий свечной воск на животе? Но я не хочу просить ее остановиться, потому что в прошлый раз я получил за это ремнем по зубам. Черт, мой сосок горит. Она налила еще воска на мою грудь, и она загорелась как десерт в шикарном ресторане».

Вагина, похожая на ухо

Харуки Мураками — любимец жюри Bad Sex Awards: премию за нелепые постельные сцены он успел получить три раза. В 2011 году под раздачу попал его бестселлер «1Q84», где каждая интимная сцена была наполнена неловкими описаниями женского тела, будто рассказывает о нем юный натуралист-любитель.

«Соски, пока не очень большие, еще не приняли своей настоящей формы и походили на тянущиеся к солнцу почки юного деревца. Но сами груди зрелые, крупные и так упорно тянутся к потолку, будто на них не распространяется закон гравитации. Розовато-мраморная вагина казалась чуть ли не новорожденной (или оно действительно так и было?) — и даже формой напоминала ухо, которое внимательно к чему-то прислушивается».

Гастрономическое удовольствие

Британка Никола Баркер всегда была любимицей критиков и завсегдатай премий, но ее роман The Yips 2012 года расколол литературное сообщество на две части. За постельную сцену, написанную скорее как вычурный гастрономический обзор, Баркер номинировали на Bad Sex Awards, хотя отдельные критики утверждали: секс у Николы получился оригинальным.

«Она пахла миндалем, словно хорошо приготовленный пудинг, а он превратился в ложку со взбитыми сливками; он стал беспомощной ложкой теплого заварного крема. Она закипает. Он аплодирует ей, его язык отвис (как ищейка из мультфильма, увидевшая рубленую котлету). Она измазана растопленным абрикосовым джемом. Это заставляет ее сиять. Под этим скрывается губчатое золото, дары, мягкость. Еще ниже запеченный слой масла, увенчанный корочкой ржавчины».

Секс, как верховая езда

Крестный отец «новой журналистики» Том Вулф вошел в историю, как создатель документальных романов и эссе про американскую контркультуру. Прославил его «Электропрохладительный кислотный тест» — жизнеописание коммуны психонавтов «Веселые проказники», стоявшей у истоков психоделической революции в США. Но Вулф писал и художественную прозу, из-за которой в 2014 году загремел в список лауреатов Bad Sex Awards. В своем последнем романе «Голос крови» он чересчур прямолинейно сравнил секс с верховой ездой, что и послужило поводом для вручения премии.

«Теперь его большой генеративный жокей находился внутри ее седла».

Cнежный ком соития

В 2015 году неугомонный британский музыкант Стивен Патрик Моррисси выпустил дебютный роман List of the Lost — и сразу получил премию за худшую сексуальную сцену. Впрочем, выдуманная им история спортсменов, случайно убивших бездомного, вообще встала поперек горла у критиков. Многие сошлись во мнении, что труд Моррисси не спас бы даже профессиональный редактор: с тем же успехом, как писали критики, можно было бы попросить врача реанимировать человека, упавшего с Эмпайр-стейт-билдинг.

«Элиза и Эзра свернулись в один хихикающий снежный комочек соития, кричащий и вопящий. Они игриво покусывали друг друга и затягивались в опасный и шумный виток сексуального насилия – от грудей Элизы, похожих на бочонки, и сквозь вопящие уста Эзры».

Самое педантичное описание секса

Американец Ричард Бауш однажды попал в список любимых авторов Стивена Кинга — мастер хорроров советовал прочитать его новеллу «В сезон ночи» всем, кто мечтает научиться писать. Однако признание Кинга еще не говорит, что Бауш хорош во всем: постельные сцены ему явно не даются, иначе он не попал бы в список Bad Sex Awards. Его номинировали одновременно с Моррисси за роман «До, во время, после», где Бауш описал сцену секса с документальной точностью.

«Она протянула руку и приблизила его к себе, а затем села на него сверху и начала тихо съезжать. Когда она взяла его, еще немного вялого, в рот, он простонал: "О, любимая!". Она почувствовала, как он твердеет, и сжала губы».

Травматичный секс

Автор бестселлера «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт была в шаге от того, чтобы получить награду за худшее описание секса в 2019 году. В шорт-лист премии она попала с романом «Город женщин», в котором постельная сцена больше похожа на экзекуцию.

«Я кричала, будто меня сбил поезд, а его длинная рука снова тянулась ко мне в рот. Я вцепилась ему в руку, как раненый солдат».

Маленькая обезьянка, скрючившая лапки

В 2018 году французский писатель Дидье Декуэн выпустил роман «Среди садов и тихих заводей» в неожиданном для себя сеттинге Средневековой Японии. История рыболова Кацуро и вдовы Миюки вышла неплохой, но Декуэн не смог совладать с тонкостями японского эротизма и в 2019 году отхватил награду за худшую сцену 18+.