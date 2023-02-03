Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Хвост крючком, нос пятачком: интересные факты о мини-пигах

Inc-News

Кто бы мог подумать, что поросёнка можно будет держать в квартире...

Хвост крючком, нос пятачком: интересные факты о мини-пигах
Фото: Inc-NewsInc-News

Мини-пиги пользуются большой популярностью среди любителей соригинальничать — быть владельцем кота, собаки или волнистого попугайчика нынче не очень престижно, а этот питомец гарантированно выделит из толпы своего владельца.

Мини-пиг — это маленькая свинка, покрытая короткой шерстью. Ничем, кроме габаритов, не отличается от обычного поросёнка, но такое животное очень чистоплотно. Предлагаем вашему вниманию интересные факты об этих созданиях:

  • мини-пиги гипоаллергенны — стать их владельцами без опасений могут люди с аллергией на шерсть кошек и собак;
  • эти животные самые умные — умнее свинок только шимпанзе! И хорошо поддаются дрессировке — мини-пига можно научить выполнять около 120 команд;
  • свинка женского пола вынашивает детёныша в течение 3 месяцев, 3 недель и 3 дней. Удивительное сочетание цифр;
  • мини-пиги опасаются других животных, поскольку чувствуют себя добычей. Но прекрасно ладят и со своими сородичами, и с людьми;
  • как и обычные свиньи, эти миниатюрные хрюши всеядны. Однако в Великобритании действует закон, запрещающий кормить пигов абы чем. Для питомцев рекомендуется подбирать качественный корм;
  • мини-пигов используют в качестве помощников в розыскных службах. В ряде государств хрюшек "натаскивают" на распознавание по запаху запрещённых веществ;
  • карликовые хрюшки обладают талантом звукоподражания. Поэтому если по соседству с вами живут владельцы собаки или семья с маленьким ребёнком, не удивляйтесь, однажды услышав от пига нечто вроде лая или детского плача.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители