Хвост крючком, нос пятачком: интересные факты о мини-пигах

Кто бы мог подумать, что поросёнка можно будет держать в квартире...

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Мини-пиги пользуются большой популярностью среди любителей соригинальничать — быть владельцем кота, собаки или волнистого попугайчика нынче не очень престижно, а этот питомец гарантированно выделит из толпы своего владельца.

Мини-пиг — это маленькая свинка, покрытая короткой шерстью. Ничем, кроме габаритов, не отличается от обычного поросёнка, но такое животное очень чистоплотно. Предлагаем вашему вниманию интересные факты об этих созданиях: