Хвост крючком, нос пятачком: интересные факты о мини-пигах

Кто бы мог подумать, что поросёнка можно будет держать в квартире...
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Мини-пиги пользуются большой популярностью среди любителей соригинальничать — быть владельцем кота, собаки или волнистого попугайчика нынче не очень престижно, а этот питомец гарантированно выделит из толпы своего владельца.
Мини-пиг — это маленькая свинка, покрытая короткой шерстью. Ничем, кроме габаритов, не отличается от обычного поросёнка, но такое животное очень чистоплотно. Предлагаем вашему вниманию интересные факты об этих созданиях:
- мини-пиги гипоаллергенны — стать их владельцами без опасений могут люди с аллергией на шерсть кошек и собак;
- эти животные самые умные — умнее свинок только шимпанзе! И хорошо поддаются дрессировке — мини-пига можно научить выполнять около 120 команд;
- свинка женского пола вынашивает детёныша в течение 3 месяцев, 3 недель и 3 дней. Удивительное сочетание цифр;
- мини-пиги опасаются других животных, поскольку чувствуют себя добычей. Но прекрасно ладят и со своими сородичами, и с людьми;
- как и обычные свиньи, эти миниатюрные хрюши всеядны. Однако в Великобритании действует закон, запрещающий кормить пигов абы чем. Для питомцев рекомендуется подбирать качественный корм;
- мини-пигов используют в качестве помощников в розыскных службах. В ряде государств хрюшек "натаскивают" на распознавание по запаху запрещённых веществ;
- карликовые хрюшки обладают талантом звукоподражания. Поэтому если по соседству с вами живут владельцы собаки или семья с маленьким ребёнком, не удивляйтесь, однажды услышав от пига нечто вроде лая или детского плача.