«Урод»: почему раньше у русских это слово было «комплиментом»

Надо отметить, что когда-то слово «урод» имело положительное значение в стихии русского языка. Так назывался сын-первенец, который по традиции становился главным наследником рода. Ему всегда доставался отчий дом после смерти родителей. На первенца ложилась забота о престарелых отце и матери, тогда как второй и все последующие сыновья обычно уходили из отчего дома и строили свои семьи вне его стен. Потому-то старшего сына и звали «уродом», что буквально означало того, кто остается у рода.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Мальчик-первенец являлся продолжателем рода и генофонда отца. На него возлагалась колоссальная миссия сохранения семейной целостности и родовой преемственности. «Урод» был опорой всего рода, самым важным ребенком. Его также посвящали богу Роду. Это славянское мужское божество считалось одним из древнейших богов-прародителей, богом-отцом, созидателем всего сущего на земле. Он являлся причиной всех причин и защитником жизни.

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Древние славяне считали, что быть под покровительством Рода — все равно что получить мощнейшую из всех существующих защит. Именно поэтому мальчика-первенца любящие и заботящиеся о сохранении родовой преемственности родители посвящали Роду. Бог-отец должен был уберечь ребенка, а вместе с ним и все последующие поколения от гибели и вырождения. Слова «род», «родил» и «урод» одного корня.

Изначально слово «урод» использовалось и для обозначения освященного человека, которому покровительствуют боги. За много веков однозначно положительная окраска этого понятия постепенно сменилась на отрицательную. Сначала «уродом» называли посвященных. Затем так стали именовать святых людей не от мира сего, всех, кто был отмечен печатью святости. Еще позднее к ним стали причисляться и те, кто был немного не в себе, то есть «юродивых».

Юродивых наши предки считали людьми божьими, теми, кто после смерти попадет в рай и наследует Царство небесное. Но чем дальше русичи уходили от своих языческих верований и приобщались к христианству, тем вопреки ожиданиям понятие «юродивый» сильнее окрашивалось в черные краски. Постепенно оно приобрело значение «дурачок, полоумный, ненормальный».

Подобная смена эмоционально-смысловой окраски с позитивной на негативную произошла и с некоторыми другими словами русского языка. Например, со словом «ведьма»: раньше это была ведающая, мудрая женщина; теперь это злая, склочная старуха, которая знается с нечистой силой.

Помимо посвящения Роду слово «урод» означало в Древней Руси и красоту. Недаром славяне говорили, что человек «уродился хорош собою, пригож да румян». Это была однозначно положительная характеристика слов «урод», «родиться». Она сохранилась в некоторых родственных русскому языках.