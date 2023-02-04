Вооруженные и обнаженные: истории самых безумных побегов из СССР

СССР считался закрытой страной. Простым советским людям было практически нереально выбраться из-за железного занавеса и хоть одним глазком посмотреть на «загнивающий Запад». Выездные визы (да, были и такие) давали нехотя: на пути отечественного туриста вставали бюрократия и чекисты. А уж об эмиграции и речи не шло — она считалась изменой родине и каралась по всей строгости закона. Но находились отъявленные смельчаки, которые рисковали жизнью, чтобы вырваться из «советского рая». Истории самых безумных и скандальных побегов из СССР — в материале «Секрета фирмы».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

История первая. Три дня в океане

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Ночью 13 декабря 1974 года 38-летний турист из Ленинграда Станислав Курилов прыгнул в открытый океан с круизного лайнера с символическим названием «Советский Союз». При себе у мужчины были только маска с трубкой и ласты. По расчётам Курилова, той ночью лайнер был на самом близком расстоянии до филиппинского острова Сиаргао — около 18 км. И он рискнул. Однако сильное течение, ветер и отсутствие компаса сильно затруднили путь искателя свободы. Позже станет известно, что советский мечтатель проплыл в океане около 100 км, прежде чем оказался на заветной земле.

Этот путь занял у мужчины 3 дня — без еды, воды, сна и отдыха, в окружении акул, рифов и громадных волн. Побег Славы Курилова из СССР считается одним из самых дерзких, безумных и опасных для жизни, но в тоже время романтичных и ярких среди других подобных историй. Вся жизнь Курилова больше похожа на захватывающий приключенческий фильм, однако случившееся с ним — реальность.

Море под запретом

С ранних лет Слава грезил морем, мечтал путешествовать и обойти под парусом весь мир. Детство его прошло в степном Семипалатинске. Как позже шутил Курилов — он не знал другого города, настолько же отдалённого от моря. Наперекор родительским запретам мальчик тайно научился плавать. И даже на спор переплыл реку Иртыш — преодолел от берега до берега более 500 метров по бурному течению.

В 15 лет Слава сбежал из дома в Ленинград. Там подросток хотел по примеру героев любимых книг устроиться юнгой на корабль. Но его развернули — несовершеннолетний, да ещё и без документов. Мальчик вернулся в школу и стал грезить мореходным училищем, чтобы стать капитаном дальнего плавания. Но и там Курилова ждал отказ — не прошёл медкомиссию по зрению. Врачи как отрезали: ни о гражданском, ни о военном флоте можно даже и не мечтать, не возьмут. Но сдаваться Слава и не думал.

Юноша пошёл другим путём — долгим, но эффективным. Курилов окончил факультет океанологии Гидрометеорологического института. Потом работал в Институте океанологии Академии наук СССР в Ленинграде, был инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке. Занимался глубоководными исследованиями, со временем стал известным учёным. О нём узнали и за пределами Союза.

Последняя капля

Жизнь стала налаживаться, Курилов получил доступ к морю (хоть и советскому). Однако мечта мужчины путешествовать и повидать мир не исчезла. Слава несколько раз подавал на выездную визу — чтобы отправиться в туристический тур в другую страну. Но каждый раз мужчине отказывали по различным причинам. Тем временем легендарный исследователь морей и океанов, сам Жак-Ив Кусто, узнал о Курилове и дважды пригласил его в свои экспедиции — в подводный дом в Тунисе и на атоллы Тихого океана. Казалось бы — апогей всех детских мечтаний! Но увы — Слава был невыездной. Запрет на заграницу мог быть связан с тем, что океанограф участвовал в секретных испытаниях под водой, бывал на военной базе в Севастополе, но главное — имел родственницу за границей (старшая сестра Славы жила в Канаде).

Раздосадованный такой несправедливостью (для советского учёного шанс поучаствовать в экспедиции Кусто был сродни выигрышу в лотерею), мужчина решил бежать. Вариантов легально выбраться за границу у Курилова не осталось. Тогда ему на глаза попалась газета с рекламой круизного тура «Из зимы в лето» — маршрут начинался во Владивостоке, лайнер доходил до экватора и возвращался обратно. При этом корабль не заходил ни в один иностранный порт и выездная виза пассажирам не требовалась. У Курилова созрел дерзкий и безумный план: взять билет и поехать на отдых простым пассажиром, а во время тура прыгнуть с корабля и вплавь добраться до ближайшего иностранного острова. Так он и поступил.

Билет в один конец

В свободном доступе маршрута лайнера не было. Курилову пришлось по карте, ориентируясь на звёзды, строить примерный путь корабля. В ночь Х стояла непогода, однако ждать дольше было нельзя. Именно тогда, по расчётам учёного, корабль был максимально близко к филиппинскому берегу. Улучив момент, когда дежурившие матросы отвлекутся и уйдут с палубы, Курилов нацепил ласты, маску и сиганул с 14 метровой высоты (примерная высота пятиэтажки) с кормы круизного лайнера. Нырнув в воду, Слава чуть не попал под гигантский винт — тот был на расстоянии вытянутой руки. Чудом спасся, отплыл дальше от судна и оказался в открытом океане. Следующие трое суток мужчина плыл к берегу, ориентируясь только по звёздам. По легенде, когда обессиленный Курилов наконец ступил на филиппинский берег, всё его тело было облеплено светящимся планктоном. Местные жители увидели непонятную, светящуюся во тьме фигуру и сильно перепугались — приняли отважного беглеца за приведение. Вскоре новость о кинематографичном побеге советского учёного с круизного лайнера облетела все мировые СМИ.

Сбывшаяся мечта

После сенсационного бегства в СССР Курилова заочно осудили на 10 лет по 64-й статье УК РСФСР за «измену Родине». На Филиппинах же он отсидел в тюрьме 1,5 месяца — как подозрительный тип без документов. Из заточения Славу спасла та самая сестра из Канады — женщина прислала брату $2000 и приглашение в страну. В Канаде Курилов начинал разнорабочим в пиццерии. Затем устроился по специальности — работал в частных канадских и американских океанографических фирмах на Гавайях, за Полярным кругом, в экваториальных водах.

Позже Курилов перебрался в Израиль, где встретил свою любовь — журналистку Елену Генделеву. В 1986-м они обвенчались. Курилов стал сотрудником Хайфского океанографического института, работал на Галилейском море (также известном как Тивериадское озеро или озеро Кинерет) — это место считается одним из самых священных в христианстве: именно здесь, по преданию, Иисус ходил по воде. Впоследствии в этом озере Курилов нашёл свою смерть. 29 января 1998 года Станислав погиб, запутавшись в сетях под водой. Ему был 61 год. Курилова похоронили в Иерусалиме.

По мнению супруги, Слава нашёл свой покой именно там, где и хотел, — в воде. Наследие История необычайно храброго побега за мечтой вдохновила множество людей по всему миру. О поступке Курилова говорят и пишут до сих пор. Недавно и в России решили увековечить память отважного учёного: несколько лет назад появились новости о том, что историю Станислава Курилова могут экранизировать. Сообщалось, что российский режиссёр Кирилл Соколов взялся за работу над драмой «Один в океане», а главную роль в нём должен исполнить Данила Козловский . Премьера ожидалась в конце 2022 года, однако в прокат фильм до сих пор не вышел.

История вторая. Девушка в красном бикини

14 января 1979 года 18-летняя советская официанта Лилиана Гасинская выпрыгнула в иллюминатор круизного лайнера у берегов Австралии и вплавь добралась до берега Сиднея. На иностранном берегу девушка первым делом попросила политическое убежище. Документы и вещи Лилиана с собой не взяла — на юной красавице был только маленький красный купальник, впоследствии ставший её визитной карточкой во всех мировых СМИ. Лиля с раннего детства грезила о загранице. Правда влекли её не свобода, идеалы или права человека, а вполне осязаемая красивая жизнь, богатство и роскошь.

Где-то там, в её фантазиях, загорелые и улыбчивые люди носили джинсы и белые кроссовки, пили коктейли, веселились и слушали джаз. Простой девочке из СССР очень хотелось так же. Ещё в 14 лет Лилиана чётко решила, что хочет бежать из СССР — как раз тогда свой знаменитый побег совершил Станислав Курилов. Вполне вероятно, что девочка могла узнать о нём из газет, вдохновиться успешным планом и последовать примеру учёного. После школы Лиля, к удивлению родных, поступила в Одесское ПТУ морского туристского сервиса на специальность «судовой официант».

Окончив техникум, девушка получила допуск к работе на судах загранплавания. По распределению Гасинская попала в Черноморское пароходство. Там девушку приняли официанткой на советский круизный теплоход «Леонид Собинов». Зимой лайнер выполнял рейсы в Австралию и круизы по Полинезии, а летом — в Западную Европу.

Первый и последний рейс

Первый круиз Лилианы к берегам Австралии должен был стать для неё последним. По легенде, юная и привлекательная официантка яро флиртовала с парнями-пассажирами, вела себя очень фривольно, а в одну из ночей её якобы даже застукали в каюте одного из гостей. За неподобающее поведение девушку могли навсегда отстранить от работы на судах, следующих по заграничным маршрутам. Так это или нет, доподлинно неизвестно, однако в СССР Лиля уже не вернулась. Первую попытку сбежать девушка предприняла, когда корабль встал в порту австралийского Фримантла. Тогда Лиля попыталась сойти на берег, затерявшись среди гостей, но её заметил чекист в штатском. Побег провалился. Вскоре девушке выпал второй шанс. Ночью лайнер подошёл близко к Сиднею, однако в порт заходить не стал. Гасинская решила: сейчас или никогда. Девушка переоделась в купальник, пролезла в маленькое окошко иллюминатора своей каюты и выпрыгнула за борт. Около часа она вплавь добиралась до австралийского берега, умирая от страха из-за новостей о белых акулах-людоедах, которые в том сезоне заполонили сиднейскую бухту. К счастью, хищники девушку не тронули, она смогла добраться до суши.

Звёздный час

На берегу её заметили местные жители, которые и помогли Лиле добраться до полиции. Там девушка рассказала о случившемся и заявила, что нуждается в политическом убежище. Обескураженный шериф в ту же минуту позвонил другу-журналисту и сообщил о симпатичной советской беглянке в бикини, которую нелёгкая забросила в его участок. После этого жизнь Лилианы развивалась как в романтическом кино. Репортёр тотчас примчался в полицию и уговорил девушку дать развёрнутое интервью. Не забыл он и про фотографии — юная красотка в том самом красном купальнике украсила первую страницу таблоида. На следующий день новость о симпатичной советской перебежчице разошлась по всем мировым СМИ.

Бикини раздора

Кроме профессиональной услуги журналист решил помочь Лиле и, так сказать, физически. Девушка очень боялась, что на её поиски уже отправили чекистов и сейчас по Сиднею шныряют агенты КГБ. Репортёр пригласил Лилю к себе домой, чтобы спрятать от погони... а уже через пару недель бросил жену и троих детей ради красавицы в бикини. К тому моменту уже популярной в СМИ.

«Прыгать в чёрную воду боязно. Но я просто мысленно считала преодолённые метры и думала, что скоро берег, а там начнётся другая жизнь. Никаких очередей и тушёнки, только коктейли, пляж и свобода», — рассказывала о причинах своего побега Гасинская в одном из многочисленных интервью, которые охотно раздавала прессе.

Тем временем австралийская общественность разделилась на два лагеря. Одни поддерживали побег Лили и сопереживали ей, другие обвиняли правительство в двойных стандартах. Противники указывали, что Австралия очень редко даёт убежище даже жертвам военных конфликтов и, как правило, депортирует беглецов с круизных кораблей. А тут красотка в бикини, которая сбежала разве что от советской скуки и ненавистной тушёнки, вскружила головы даже чиновникам.

На обложке «Пентхауса»

Так или иначе, но выдать Гасинскую обратно в СССР власти Австралии отказались. Девушка начала устраивать жизнь на новой родине, в чём ей активно помогал любовник-репортёр. Обычно после своего скандального побега на Запад политические беженцы быстро теряют внимание СМИ — хватает и других новостей. Но красный купальник советской красавицы так взбудоражил австралийцев, что вскоре Лилиана украсила собой обложку и разворот известного эротического журнала. Материал о советской беглянке назывался «Девушка в красном бикини — без бикини» и сопровождался множеством снимков Лилианы в бикини, без него... и вообще без всего. Горячая публикация произвела фурор, подарив Лиле очередную волну полюбившегося ей внимания. За фотосессию Лилиана получила $15 000 — и пустилась в безудержный забег по местным магазинам. Пачками скупала дефицитные в СССР джинсы, кроссовки, платья, юбки и прочие безделушки, о которых так мечтала в детстве. Не забывала Лиля и о веселье с коктейльчиками и танцами. Тем временем любовник девушки продвигал её в шоу-бизнесе. Лиля попробовала себя танцовщицей диско, диджеем и актрисой мыльных опер. Снялась в паре австралийских телесериалов.

Тихая старость в Англии

Вскоре на молодую красавицу обратил внимание некий мультимиллионер. Девушка бросила репортёра и связала жизнь с новым возлюбленным. Богач перевёз Лилю в роскошный особняк, подарил девушке белый «мерс» и выполнял любые её прихоти. Лилиану ввели в светское общество Сиднея, она стала попечителем благотворительного фонда. О таком счастливом развитии событий советская официантка и не мечтала. Однако шесть лет спустя брак распался, и Лиля перебралась в Лондон, где, впрочем, снова вышла замуж. С годами женщина перестала общаться со СМИ, и о её нынешней жизни практически ничего неизвестно. По последним данным, Лилиана Гасинская так и живёт в Туманном Альбионе, воспитывает двоих сыновей и перевезла в Британию своих пожилых родителей. Сейчас «девушке в красном бикини» 62 года.

История третья. Из комы на свободу

10 апреля 1970 года 25-летняя уроженка советской Латвии Дайна Палена решилась на страшный шаг. В тот день советское рыболовное судно, на котором девушка работала кухаркой и официанткой, оказалось в 150–200 км от побережья США. Внезапно капитану доложили: одна из сотрудниц кухни, Дайна, сильно отравилась и потеряла сознание. Состояние девушки ухудшалось. Осмотрев Дайну, капитан понял, что дело плохо и без экстренной медицинской помощи девушка умрёт. Офицер подал сигнал бедствия и связался с береговой охраной США. Американцы выслали на помощь вертолёт. Когда пострадавшую поднимали на его борт, девушка уже была в состоянии комы. Дайну экстренно доставили на берег и в критическом состоянии госпитализировали в американскую больницу. Обследовав девушку, врачи пришли к выводу, что Дайна отравилась, выпив огромную дозу сильнодействующего снотворного. Девушка была в шаге от смерти, однако врачи смогли ей помочь.

Страшная правда

Выводы медиков подтвердила и сама пострадавшая, которая вскоре пришла в сознание. Дайна сразу сообщила, что наглоталась таблеток только для того, чтобы хотя бы таким образом попасть на территорию США. В первые же минуты после пробуждения девушка попросила политического убежища. Когда информация о безумной беглянке попала в СМИ, разразился скандал. Палату Дайны атаковали представители советской дипмиссии, которые пытались всеми правдами и неправдами вернуть нерадивую официантку домой, в СССР. На защиту Дайны встала латышская диаспора США. С их помощью девушка связалась с миграционной службой. Американские спецслужбы сомневались, что Дайна решилась на бегство из-за какого-то политического преследования в СССР, полагая, что девушка просто хочет более комфортной жизни на Западе.

Для США советская официантка не представляла особой ценности, но её отчаянный поступок произвёл впечатление в Вашингтоне. Спустя несколько недель Дайна получила статус беженки, а после и американское гражданство. В отличие от Лилианы Гасинской, Дайна Палена не жаждала славы и внимания. После оформления всех необходимых документов девушка устроилась кассиршей в местный супермаркет и стала вести тихую, ничем не примечательную жизнь. Вскоре она пропала с радаров СМИ. Как сложилась её дальнейшая судьба на чужбине, неизвестно.

История четвёртая. Воздушные пираты

15 октября 1970 года уроженец советской Литвы, 46-летний дважды судимый спекулянт Пранас Бразинскас, вместе с сыном-подростком Альгирдасом поднялись на борт пассажирского самолёта Ан-24, следовавшего по маршруту Батуми — Сухуми. Вместе с ними на борту находились 46 пассажиров и 5 членов экипажа. В следующие часы семейка совершит первый в истории СССР успешный угон пассажирского самолёта.

При себе у Бразинскасов было оружие (пистолеты, ружьё и граната), которое они тайно пронесли на борт. Когда судно оторвалось от земли, Пранас передал стюардессе записку для капитана. В ней он требовал отключить радиосвязь и взять курс на Турцию. Бортпроводница, 19-летняя Надежда Курченко, направилась в кабину пилотов — Пранас увязался за ней. Смелая стюардесса встала на пути захватчика и попыталась помешать террористу проникнуть в кабину экипажа, но Пранас застрелил её.

Следом мужчина выстрелил в штурмана, одного из пилотов и случайного пассажира, который попытался оказать сопротивление воздушным пиратам. Кроме того, пули полетели и в сторону салона — террористы боялись, что кто-нибудь ещё из пассажиров попытается им помешать. Впоследствии на обшивке самолёта обнаружат 24 пулевых отверстия. Одного пилота Пранас не тронул — тот должен был управлять судном и посадить его на турецком аэродроме. Известно, что несовершеннолетний сын преступника также был вооружён и находился в кабине пилотов. Уцелевший лётчик подчинился и выполнил требования Бразинскасов, однако во время полёта мужчина ухитрился нажать секретную кнопку, послав диспетчеру сигнал о захвате самолёта. Вскоре угнанный борт пересёк границу Турции и приземлился на аэродроме города Трабзон.

Местные власти уже знали о случившемся ЧП, на земле советский самолёт встречала полиция. Пранас не оказал сопротивления и сразу сдался. Мужчина заявил, что он «борец за свободную Литву», а захват самолёта — политический акт. Так или иначе, отца с сыном задержали на месте и отправили в тюрьму. Другим пассажирам и членам экипажа оказали необходимую медицинскую помощь и вскоре отправили обратно в СССР.

Убитую стюардессу Надежду Курченко посмертно наградили за мужество и отвагу орденом Красного Знамени, её именем назвали некоторые школы и улицы. Сама история с угоном самолёта оказала влияние на авиационную безопасность. После случившегося СССР ввёл практику отправлять вооружённого милиционера в штатском на рейсы, проходящие близко от госграницы. На всякий случай.

Не по плану

К удивлению Пранаса, его байка о борьбе за свободу не сработала на местные власти, Америка тоже отнеслась к преступникам без энтузиазма. Вместо ожидаемого торжественного приёма мужчину и его сына обвинили в нескольких тяжких преступлениях: убийстве, двух покушениях на убийство, захвате заложников, угоне воздушного судна, незаконном хранении оружия и нелегальном въезде на территорию Турции. По совокупности статей Бразинскасу грозило пожизненное заключение. Спасло воздушного пирата только то, что дело быстро вызвало шумиху в мировых СМИ и сильно политизировалось.

Турки не хотели портить отношений ни с советским соседом, ни с западным миром, поэтому выбрали среднюю позицию: оставили преступников в стране и осудили их в максимально щадящем режиме. Старший Бразинскас получил 8 лет тюрьмы, а его несовершеннолетний сын 2 года.

Сомнительная победа

Несколько лет спустя в Турции прошла глобальная амнистия, и Пранас вместе с сыном оказались на свободе. Некоторое время Бразинскасы жили в лагере для беженцев и настойчиво просили политического убежища в США, но получали отказы. В самой Турции семейка террористов тоже оказалась никому не нужна. Тогда Пранас придумал очередной хитрый план. Мужчина с сыном получил визу в Венесуэлу. В южной стране они взяли билеты на рейс до Канады с пересадкой в США. Добравшись до заветных Штатов, Бразинскасы не явились на следующий рейс, сбежали из аэропорта Нью-Йорка и осели в Америке нелегалами.

Впоследствии мужчины связались с литовской диаспорой в США, которые приняли земляков и в дальнейшем помогали беглецам оформлять документы. Только в начале 80-х Бразинскасы выбили себе право законно остаться в США. Скандальная семейка нашла на чужбине призвание в тяжёлом труде — чтобы прокормить себя, отец и сын занимались малярными работами.

Трагичный финал

10 февраля 2002 года Бразинскасы вновь напомнили о себе миру. Во время домашнего конфликта Альгирдас насмерть забил своего отца Пранаса гантелей (по другим данным, бейсбольной битой). Свой поступок мужчина объяснил тем, что с годами его отец превратился в невыносимого человека, а в тот роковой день старик якобы угрожал сыну оружием. Присяжные без понимания отнеслось к доводам мужчины и осудили Бразинскаса-младшего на 16 лет тюрьмы за убийство отца. Срок Альгирдаса должен был закончиться в 2018 году. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.

История пятая. В Японию на секретном истребителе

Ранним утром 6 сентября 1976 года советский лётчик, старший лейтенант Виктор Беленко, сел за штурвал новейшего сверхсекретного истребителя-перехватчика МиГ-25П для выполнения учебного полёта. Вскоре после взлёта с аэродрома под Владивостоком связь с Беленко пропала, а военный самолёт исчез с радаров. Позже выяснится, что хитрый старлей тщательно продумал план побега и, зная технические особенности радаров, улучил момент и резко снизился до 30 метров над морем. На этой высоте он стал невидимым для техники и двинулся в сторону Японии. Спустя несколько часов японское радио сообщило скандальную новость: советский лётчик на истребителе МиГ совершил посадку в аэропорту на острове Хоккайдо и попросил политического убежища в США.

Угнанный самолёт Беленко «подарил» американцам. Кроме боевой машины старший лейтенант решил поделиться с ними всеми секретами и навыками, которые получил за годы службы. Уже через 3 дня лётчика вывезли в Штаты. В поисках лучшей жизни Практически сразу стало известно, что Виктор сбежал из меркантильных побуждений. Якобы в родной стране его таланты не замечали и не продвигали Беленко по службе, хотя он усердно старался и считался в своём подразделении образцовым лётчиком.

Позже сослуживцы вспоминали, что Беленко неоднократно высказывал недовольство условиями жизни лётного состава и говорил, что американские лётчики заняты по службе меньше, у них не отменяют выходные и график у них не такой напряжённый. Считается, что Беленко понадеялся, что в благодарность за «подарок» — секретный советский истребитель — американцы обеспечат ему куда более благополучную жизнь на Западе. В целом так всё и получилось. Озвучивалась и другая версия случившегося: якобы Беленко мог быть не банальным дезертиром-перебежчиком, а иностранным шпионом, специально внедрённым в ряды ВС СССР с целью похищения секретного вооружения.

Многомиллиардный ущерб

Угон секретного военного истребителя стал первым за послевоенную историю случаем перелёта советского военного к иностранцам на боевом самолёте. Для СССР поступок Беленко обернулся серьёзными потерями. Американцы разобрали истребитель буквально по винтику, пытаясь выяснить все секреты противников по холодной войне. Два месяца спустя самолёт вернули СССР. При этом штатовцы даже не попытались скрыть, что основательно поковырялись в истребителе. Они передали МиГ в разобранном виде, упаковав части бомбардировщика в несколько больших ящиков. Натовцам стала известна советская система опознавания «свой — чужой», применявшаяся не только на самолётах, но и на кораблях.

Американцы выявили и уязвимости нового истребителя. СССР пришлось в спешном порядке переделывать многие системы и приборы для МиГов, внедрять новую, более совершенную систему распознавания, дешифратор и так далее. Общий ущерб, нанесённый Союзу предательством Беленко, оценили тогда в $2,5 млрд.

Последствия