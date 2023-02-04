Какой подвиг совершил пес Антей в Новосибирске

На скромном и малозаметном памятнике имеется подпись: «Антею — верному другу в борьбе за сохранность социалистической собственности в 1968-1980 г.г. С его помощью задержано более 100 преступников и раскрыто 62 преступления».

Фото: VN.ru VN.ru

Антей родился 20 декабря 1966 года. Порода — восточно-европейская овчарка. Окрас имел чепрачный (темная спина, с которой черный цвет равномерно опускается на бока, при этом лапы, морда и живот – рыжие). Клички его родителей: Карай и Ракета.

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— На службу в военизированную охрану Министерства путей сообщения СССР пес был принят в 1967 году. Служил под руководством проводника служебных собак Ивана Павловича Литвинова. Выступал на соревнованиях по кинологическому спорту, собрал 18 наград на турнирах и выставках разного уровня. Во время задержаний Антей не раз спасал жизнь своему проводнику. Умер в пожилом для собаки возрасте в родном питомнике на Инской, — рассказывает известный в Новосибирске краевед, автор книги «555 интересных фактов о Новосибирске» и автор видеоблога «Top NSK» Александр Матвеев.

Увековечить память Антея распорядился в 1983 году начальник Западно-Сибирской железной дороги Иван Трубников, именем которого в Новосибирске названа целая площадь.

В Новосибирском отряде военизированной охране на улице Баганской до сих пор хранится паспорт служебной собаки под номером 27/67. Это паспорт Антея. В нем зафиксированы все формальные данные о легендарном псе. Питомник, в котором он содержался, и по сей день располагается на станции Инская, что в Первомайском районе.

С первых же дней инструктор служебного собаководства Иван Литвинов разглядел в молодой овчарке недюжинную смелость, отменный ум и послушание. Иван Павлович приступил к активной дрессировке Антея, а вскоре поехал вместе с ним на первые соревнования по кинологическому спорту. И Антей не подвел ни разу: он собрал 18 наград на турнирах и выставках разного уровня.

Но спорт – спортом, а главная задача служебно-розыскной собаки – это борьба с правонарушителями. И на этом поприще Антей показал себя, как никакая другая собака ни до, ни после него. Прослужив ни много ни мало 13 лет,

Антей участвовал в задержании более ста нарушителей закона. Благодаря ему раскрыто 68 преступлений. Не раз ему приходилось пускаться в погоню за ворами и грабителями, а во время задержаний он не раз спасал жизнь своему проводнику. Оказывается, такие истории имели место не только в фильме «Ко мне, Мухтар!», но и в реальности, причем у нас, в Новосибирске. Однако судьба была к Антею благосклоннее, чем к его «коллеге» из кинокартины: серьезных ранений во время несения службы он не получал. Умер пес-легенда в пожилом для собаки возрасте в родном питомнике на Инской.

Помимо паспорта, в музее Новосибирского отряда ведомственной охраны хранится своеобразный «дембельский альбом» Антея – многочисленные профессиональные снимки красавца-пса. Вот он преодолевает двухметровый барьер, вот взмыл над препятствием поменьше. Вот он выполняет команды проводника, вот – бежит по бревну, а вот – вместе с проводником стережет грузовой вагон.

Еще одно фото: человек протягивает Антею угощение, но собака даже не шелохнется: хорошо обученный служебный пес не должен принимать пищу от постороннего, ведь корм может быть отравлен. «Фотосессия» включает в себя в общей сложности несколько десятков снимков.

– Антей – гордость отряда, и этот фотоальбом мы показываем каждому, кто приходит к нам в музей, – говорил заместитель начальника Новосибирского отряда ведомственной охраны Владимир Маркин.

О том, как и кем было решено поставить памятник собаке, рассказывал бывший начальник Новосибирского отряда Иван Ступаков:

– Западно-Сибирская железная дорога была инициатором применения служебных собак для охраны грузов. В 1983-м на базе нашего отряда проходило сетевое совещание, посвященное этой теме. Прибыли делегаты из МПС, присутствовал и начальник ЗСЖД Иван Трубников. Я делал доклад, в котором в числе прочего рассказал и об Антее, о его заслугах и подвигах. Прослушав доклад, начальник дороги предложил увековечить Антея в камне. В этом же году памятник был установлен на территории питомника. Случай для того времени уникальный.

Это был первый памятник служебной собаке за всю историю нашей страны, и долгое время он оставался единственным в своем роде.

Мало кто знает, что в Новосибирске установлены сразу три памятника собакам. Помимо Антею есть еще памятник овчарке Дэзи, о подвиге которой подробно рассказывал журналист газеты «Вечерний Новосибирск» Илья Инзов. Кинолог Евгений Зайцев и Дэзи служили в Чечне сапёрами. На счету собаки - 19 обезвреженных мин. На двадцатой она взорвалась, прикрыв своим телом напарника. Он чудом остался жив, но сильно пострадал. Вместе со своими сослуживцами Евгений собрал деньги на памятник своей спасительнице. В 2001-м году мраморную плиту с силуэтом Джины установили на территории специальной моторизированной воинской части СибВО.

А в 2009 году всем своим погибшим воспитанникам на Кавказе новосибирские кинологи поставили памятник. Его прототипом стала одна из них — сапёр Джек, пять раз ездивший в командировку в Чечню разминировать заложенные боевиками фугасы и мины. Джек не ошибся ни разу, он погиб от пули вражеского снайпера.

Добавим, что в Благовещенске на набережной реки Амур был установлен памятник собаке по кличке Дружок, ставшей символом преданности во время сильнейшего паводка, случившегося на Дальнем Востоке два года назад.

Дружок стал настоящей знаменитостью после того как его фото появилось в Интернете. Несмотря на прибывающую воду, пес целую ночь стоял по горло в воде на пороге дома хозяев, дожидаясь их возвращения. Скульптуру весом в 400 килограммов установили на улице Пионерской. На создание монумента потребовалось около года и 800 тысяч рублей. Как отмечают авторы проекта, Дружок стал символом мужества, а также любви к дому и родине.