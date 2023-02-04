Итальянский мафиози 16 лет скрывался от правосудия под видом повара

Вы глубоко ошибались, если думали, что криминальные истории о мафиози остались в прошлом или вовсе существуют только в кино. На днях во Франции задержали члена итальянской мафии Эдгаро Греко, которого разыскивали с 2006 года за серию убийств. Так, в начале 90-х в Италии произошло противостояние двух банд Pino Sena и Perna Pranno — тела двух человек до сих пор не нашли. Считается, что Эдгаро растворил их в кислоте. Позже мужчину связали с покушением на убийство еще одного человека. Все это время преступник совершенствовал навыки конспирации... и кулинарии.
Все 16 лет Греко строил из себя скромного повара по имени Пауло Димитрио. Его навыков в кулинарии хватило, чтобы устроиться в один из ресторанчиков города Сент-Этьен. На новом месте работы экс-мафиози отвечал за приготовление пиццы и пасты. Греко был так уверен в надежности прикрытия, что поверил в легенду сам и засветился в статье местной газеты, где рассказал о своих рецептах. В результате реклама ресторана стоила убийце свободы.