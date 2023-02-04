Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-3° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
58 минут назад

Почему дети и взрослые воспринимают время по-разному

Ferra.ru

Вы наверняка замечали, что восприятие времени зависит от возраста. Учёные попытались понять, почему.

Почему дети и взрослые воспринимают время по-разному
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В эксперименте исследователей участвовали 138 человек. Их разделили на несколько групп: «дошкольников» (4-5 лет), «школьников» (9-10 лет) и «взрослых» (от 18 лет). Они смотрели видеоролики продолжительностью по минуте. Ролики различались по динамичности. В одном видео показывали, как полицейский спасает животных и арестовывает вора, а в другом почти ничего не происходило. Затем участников спросили, какой ролик был длиннее.

Дошкольники в основном сочли более длинным видео полицейским, а взрослые наоборот сказали, что оно короче второго. Судя по результатам опроса, изменение восприятия времени происходит у детей в возрасте примерно семи лет. Так, для маленького ребёнка ощущаемая продолжительность чего-то зависит от насыщенности событиями. Однако при взрослении он знакомится с концепцией абсолютного времени.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители