Турецкий ягненок с шестью ногами стал звездой интернета

Ягненок с шестью нижними конечностями родился на ферме в турецком Диярбакыре. Местный пастух снял малыша на видео, после чего животное стало мировой знаменитостью.

Фермер обратил внимание на одного ягненка среди сотен сородичей из-за одной особенности. Животное не могло ходить, когда мужчина решил выяснить причину, то обнаружил, что у детеныша вместо четырех ног целых шесть.

Пастух заснял черно-белого ягненка на видео. На кадрах видны все шесть конечностей. Можно заметить, что животное пытается встать на ноги, но ему это не удается.