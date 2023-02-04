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1 час назад

Турецкий ягненок с шестью ногами стал звездой интернета

Слово и Дело

Ягненок с шестью нижними конечностями родился на ферме в турецком Диярбакыре. Местный пастух снял малыша на видео, после чего животное стало мировой знаменитостью.

Фермер обратил внимание на одного ягненка среди сотен сородичей из-за одной особенности. Животное не могло ходить, когда мужчина решил выяснить причину, то обнаружил, что у детеныша вместо четырех ног целых шесть.

Пастух заснял черно-белого ягненка на видео. На кадрах видны все шесть конечностей. Можно заметить, что животное пытается встать на ноги, но ему это не удается.

Ролик начал молниеносно распространяться в интернете. Теперь необычный ягненок стал настоящей звездой, известной на весь мир.

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