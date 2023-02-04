Ученые установили, чего не хватает кошкам для счастья

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) выяснили, чего не хватает многим домашним кошкам, сообщает портал phys.org.

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Представители науки провели онлайн-опрос среди 590 владельцев животных, акцентировав внимание на качестве жизни, их отношении с хозяевами и распространенности проблемного поведения.

«Результаты нашего опроса, основанные на ответах 591 хозяев кошек из 55 стран, показали, что большая игривость кошек и большее количество видов игр значительно связаны с лучшим качеством жизни питомца», – отметила руководитель исследования Джулия Хеннинг.

Она добавила, что качество жизни кошки также определяется и заинтересованностью самого хозяина животного в играх. Недостаток забав может стать причиной стресса и поведенческих изменений вроде беспокойства и разочарования у животного.