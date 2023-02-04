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44 минуты назад

Ученые установили, чего не хватает кошкам для счастья

Мир24

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) выяснили, чего не хватает многим домашним кошкам, сообщает портал phys.org.

Ученые установили, чего не хватает кошкам для счастья
Фото: Мир24Мир24

Представители науки провели онлайн-опрос среди 590 владельцев животных, акцентировав внимание на качестве жизни, их отношении с хозяевами и распространенности проблемного поведения.

«Результаты нашего опроса, основанные на ответах 591 хозяев кошек из 55 стран, показали, что большая игривость кошек и большее количество видов игр значительно связаны с лучшим качеством жизни питомца», – отметила руководитель исследования Джулия Хеннинг.

Она добавила, что качество жизни кошки также определяется и заинтересованностью самого хозяина животного в играх. Недостаток забав может стать причиной стресса и поведенческих изменений вроде беспокойства и разочарования у животного.

Исследователи отмечают, что игра является очень важным фактором в оценке и поддержании благополучия кошки.

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