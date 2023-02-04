За сколько в СССР можно было купить кооперативную квартиру

В советские годы кооперативная квартира считалась показателем определенного статуса ее жильцов. Однако на самом деле в кооперативы вступали вполне обычные люди, рабочие и служащие. Сколько же нужно было откладывать простому человеку для того, чтобы внести хотя бы первый взнос?

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Жилищные кооперативы в СССР

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Первые жилищные кооперативы появились в Советском Союзе еще в 1925 году. Именно тогда в свет вышло соответствующее постановление правительства. В то время кооперативы получали ссуду на строительство домов на срок до 60 лет. До 1937 года кооперативы просуществовали весьма успешно, но, как утверждал Сергей Хрущев в своих мемуарах «Никита Хрущев», Иосиф Сталин посчитал ЖСК ненужным наростом на теле социализма, и выделять средства на них прекратили.

«Второе дыхание» жилищная кооперация получила в 1958 году, когда было принято постановление «О жилищно-строительной и дачной кооперации». Возобновилось и кредитование строительства жилых домов. До 1982 года срок оплаты ограничивался 15 годами, впоследствии он был увеличен еще на 10 лет. Поначалу ссуды предоставлялись в размерах до 90% стоимости строительства, а в последующие годы – до 60-80%.

Стоимость квартир

Несмотря на то, что жилье в СССР предоставлялось бесплатно, многие пользовались кооперативами, так как не хотели ждать своей очереди. Да и отделка кооперативных квартир была более качественной. К тому же, по словам Анны Ивановой, автора книги «Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР», первоначальный взнос на кооперативную квартиру составлял около 30 %. Впрочем, начиная с 1962 года для вступления ЖСК необходимо внести первый взнос, равный 40 % стоимости квартиры.

Для получения однокомнатной квартиры в начале 1960-х годов этот взнос был равен примерно 1100-1400 рублей, двухкомнатной – 1700- 2300 рублей. Таким образом стоимость однокомнатной квартиры составляла около 3 тысяч рублей. В 1970-х годах кооперативная квартира из трех комнат могла стоить 5-7 тысяч рублей. В первой половине 1980-х годов двухкомнатную кооперативную квартиру общей площадью 48 кв. м в Ленинграде можно было приобрести за 5,7 тысяч рублей.

Средние зарплаты по стране

Для сравнения, в 1962 году рабочий мог получить в месяц около 150 рублей, а вообще средняя зарплата равнялась 200 рублям. Средняя зарплата в 1970 году была 122 рубля, а пенсия – 34,5 рубля. Средняя заработная плата по стране в 1980 году составляла 169 рублей. В 1985 году средняя зарплата увеличилась до 190 рублей (а с учетом выплат льгот из общественных фондов потребления – до 269 рублей в месяц), а в 1987-м она составила уже 214,4 рублей.