Победительница лотереи игнорировала сообщения организаторов, приписывая их мошенникам

Победительница австралийской лотереи чуть не лишилась приза в $27,7 миллиона, игнорируя звонки от организаторов о выигрыше, сообщает телеканал Fox News.

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В публикации говорится, что обладательница выигрышного билета раз за разом сбрасывала звонки, будучи уверенной, что с неизвестного номера с ней пытаются связаться мошенники.

О своем выигрыше женщина узнала почти случайно: спустя множество неудачных попыток связаться с победительницей организаторы опубликовали пресс-релиз в котором участников призвали проверить, не сталкивались ли они со «шквалом пропущенных звонков», так как один из них мог «изменить их жизнь».

Прочитав релиз, победительница сама связалась с организаторами и раскаялась в своей ошибке.

«Это попросту не кажется реальным. Откуда мне знать, что это действительно правда?» — прокомментировала ситуацию женщина, добавив, что «буквально онемела», осознав все произошедшее.