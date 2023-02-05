«Главный автоколлекционер СССР»: сколько машин было у Брежнева

У многих людей есть хобби, без которого им было бы очень скучно жить на свете. Подобные увлечения были и у руководителей СССР. Хорошо известно, что Леонид Ильич Брежнев больше всего на свете любил хорошие автомобили и быструю езду за рулем. По разным данным, в его коллекции насчитывалось то ли несколько десятков, то ли несколько сотен машин. Причем все авто были ему подарены.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Автопарк Генсека

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Первое, что приходит в голову, когда думаешь о невероятно многочисленном автопарке Леонида Ильича, это два вопроса: где хранились данные машины и кому они достались после смерти их владельца. Разумеется, у Брежнева не существовало собственного гаража для столь большого количества автомобилей, многие из которых были представительского класса и имели достаточно крупные габариты. Личные машины Л.И. Брежнева находились в гараже Главного управления охраны в Кремле, а также на его даче в Заречье. Периодически авто перегонялись из одного гаража в другой, причем зачастую самим владельцем. Леонид Ильич до глубокой старости много ездил за рулем, нередко значительно превышая предельно разрешенную скорость. Впрочем, это не создавало аварийной ситуации на трассе, которую специально освобождали от машин во время поездок Брежнева. Однажды, по воспоминаниям сотрудников охраны, Леонид Ильич сел за руль, забыв, что перед этим выпил снотворное. К счастью, рядом с ним находился его личный водитель, который сумел вовремя остановить тяжелый автомобиль, когда Брежнев уснул. После смерти Генерального секретаря ЦК КПСС все его автомобили как подарки руководителю страны перешли государству.

Советские автомобили

Считается, что Л.И. Брежнев владел лишь машинами иностранного производства, подаренными ему главами зарубежных государств. Это не так. В личном гараже Леонида Ильича было немало авто и отечественных марок. Первой советской машиной Л.И. Брежнева в 1966 году стала «Чайка» (ГАЗ-13). Спустя десять лет, когда в 1976 году была выпущена новая модель «Чайки» (ГАЗ-14), первый же автомобиль, сошедший с конвейера, был преподнесен Брежневу в качестве презента на его семидесятилетие.Примечательно, что это была единственная машина этой марки, которую покрасили в темно-вишневый цвет. Кузов всех остальных «Чаек» был черным. Кроме «Чаек» в личном гараже Генерального секретаря ЦК КПСС стояло несколько автомобилей «Волга». Одна из них была преподнесена ему в 1982 году на День Победы - 9 мая, другая имела полный привод. У Брежнева было также два бронированных ЗИЛа.

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