«Главный автоколлекционер СССР»: сколько машин было у Брежнева

У многих людей есть хобби, без которого им было бы очень скучно жить на свете. Подобные увлечения были и у руководителей СССР. Хорошо известно, что Леонид Ильич Брежнев больше всего на свете любил хорошие автомобили и быструю езду за рулем. По разным данным, в его коллекции насчитывалось то ли несколько десятков, то ли несколько сотен машин. Причем все авто были ему подарены.
Первое, что приходит в голову, когда думаешь о невероятно многочисленном автопарке Леонида Ильича, это два вопроса: где хранились данные машины и кому они достались после смерти их владельца. Разумеется, у Брежнева не существовало собственного гаража для столь большого количества автомобилей, многие из которых были представительского класса и имели достаточно крупные габариты. Личные машины Л.И. Брежнева находились в гараже Главного управления охраны в Кремле, а также на его даче в Заречье. Периодически авто перегонялись из одного гаража в другой, причем зачастую самим владельцем. Леонид Ильич до глубокой старости много ездил за рулем, нередко значительно превышая предельно разрешенную скорость. Впрочем, это не создавало аварийной ситуации на трассе, которую специально освобождали от машин во время поездок Брежнева. Однажды, по воспоминаниям сотрудников охраны, Леонид Ильич сел за руль, забыв, что перед этим выпил снотворное. К счастью, рядом с ним находился его личный водитель, который сумел вовремя остановить тяжелый автомобиль, когда Брежнев уснул. После смерти Генерального секретаря ЦК КПСС все его автомобили как подарки руководителю страны перешли государству.
Считается, что Л.И. Брежнев владел лишь машинами иностранного производства, подаренными ему главами зарубежных государств. Это не так. В личном гараже Леонида Ильича было немало авто и отечественных марок. Первой советской машиной Л.И. Брежнева в 1966 году стала «Чайка» (ГАЗ-13). Спустя десять лет, когда в 1976 году была выпущена новая модель «Чайки» (ГАЗ-14), первый же автомобиль, сошедший с конвейера, был преподнесен Брежневу в качестве презента на его семидесятилетие.Примечательно, что это была единственная машина этой марки, которую покрасили в темно-вишневый цвет. Кузов всех остальных «Чаек» был черным. Кроме «Чаек» в личном гараже Генерального секретаря ЦК КПСС стояло несколько автомобилей «Волга». Одна из них была преподнесена ему в 1982 году на День Победы - 9 мая, другая имела полный привод. У Брежнева было также два бронированных ЗИЛа.
Несмотря на большое количество отечественных автомобилей, Леонид Ильич предпочитал ездить за рулем исключительно автомобилей импортного производства. Самое интересное, что первый "Роллс-Ройс" был подарен Л.И. Брежневу не одним из иностранных лидеров, а его предшественником на главном посту страны Н.С. Хрущевым в 1955 году. Следующей иностранной машиной в гараже Леонида Ильича стал в 1960 году «Опель Капитен», преподнесенный ему мужем его дочери Галины. В 1968 году руководство итальянской Коммунистической партии в знак уважения подарило Л.И. Брежневу «Мазерати Кватропорте». Машина имела рекордные по тем временам 290 лошадиных сил и могла развивать скорость до 230 км/ч. Впоследствии лидеры многих иностранных государств отметились подарками элитных автомобилей для Генсека. Канцлер ФРГ Вилли Брандт преподнес «Мерседес-Бенц 600 Пульман». Президент США Ричард Никсон оказался наиболее щедрым, подарив поочередно три автомобиля – «Кадиллак», «Кадиллак Эльдорадо» и «Линкольн Континенталь». При этом "Кадилак Эльдорадо" был специально изготовлен для Л.И. Брежнева в США в 1972 году всего за трое суток. В СССР его доставил специальный транспортный самолет ВВС США. Но самым любимым автомобилем Леонида Ильича был все-таки «Линкольн Континенталь», подаренный ему Никсоном от лица американских бизнесменов. Брежнев с удовольствием прокатил на нем американского президента вокруг своей дачи.