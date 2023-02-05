190 лет назад впервые прозвучало «Боже, царя храни»

Впервые прозвучал гимн Российской империи «Боже, царя храни» 190 лет назад. Его принятие было, по сути, эпохальным политическим событием. Почему? Давайте попробуем разобраться.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

История создания простого, с одной стороны, но глубокого по сути и величественного по форме гимна полна любопытных деталей. Очень короткий (всего шесть строк) и с довольно длительной судьбой (находился в официальном статусе с 1833 по 1917 год), он был забыт после Октябрьской революции и если где-то и звучал, то лишь в кино, да и то из уст откровенно отрицательных персонажей. Напомним один эпизод: в фильме «Новые приключения неуловимых» советский разведчик, налаживая отношения с белым офицером, в ресторане заказывает исполнение «Боже, царя храни!», что оборачивается умопомрачительным мордобоем адептов разных политических взглядов. К созданию же гимна в 1833 году подтолкнули в том числе и внешнеполитические предпосылки. Но обо всем по порядку.

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Победа в войне 1812 года, прославление Александра I и взлет патриотизма отразились и на тематике стихотворного творчества: образ царя-победителя появлялся не в одной песне и не в одном поэтическом произведении. Например, чрезвычайно популярна была «Песнь русскому царю» филолога-слависта и поэта Александра Востокова, положенная на мелодию английского гимна «Боже, храни короля» (God save the king). И стихотворение «Молитва русских» Василия Жуковского, опубликованное в «Сыне Отечества» в 1815 году, начинавшееся словами «Боже, царя храни!», также воспевало Александра I. Строки прекрасно легли на знакомую мелодию гимна Англии, и с 1816 по 1833 год произведение утвердили как официальный гимн Российской империи. Когда же текст Жуковского уже был узаконен как гимн, директор Царскосельского лицея попросил лицеиста Сашу Пушкина написать что-либо к пятилетию альма-матер. Тот играючи создал стихотворение «Молитва русских», дополнив строки Жуковского парой собственных куплетов. Из-за того, что «Молитв» оказалось две, впоследствии возникла путаница: одни начали считать, что «солнце русской поэзии» и был автором гимна, другие обвиняли Жуковского в плагиате, что действительности не соответствовало.

К 1833 году ситуация в мире изменилась, и сильно. Договоренности Священного союза (так назывался политический союз европейских монархий, созданный на Венском конгрессе в 1815 году по инициативе Александра I. — «ВМ») фактически уже не действовали. И победа России в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, и рост влияния державы в черноморском бассейне и на Ближнем Востоке вызывали в Европе нервное раздражение. Особенно кипятилась Англия.

В итоге накала страстей правительства Англии и Франции заявили о незаконности русско-турецких договоренностей, согласно которым стороны обязывались оказывать друг другу взаимную помощь в случае военных угроз. Англия начала сближаться с Францией. Дошло до того, что член палаты общин, известный радикал, банкир Томас Аттвуд выступил с призывом объявить войну России, предложив поднять против нее в том числе Персию и Польшу, дабы страна «рассыпалась, как глиняный горшок». Под влиянием этого Николай I согласился на новое сближение с Австрией и Пруссией; монархи даже попытались восстановить Священный союз, но затея не удалась. В обстановке не просто нелюбви, а ненависти к России исполнение российского гимна на английскую мелодию показалось государю нонсенсом. Создать оригинальную мелодию к гимну государь поручил князю Львову, хотя некая видимость «закрытого конкурса» была сохранена. Сейчас бы нечто подобное назвали мини-тендером. Авторы должны были показать роль царя в государственной власти, при этом отразив единство православия, самодержавия и народа. И над созданием гимна работал не только Жуковский, но и поэт Нестор Кукольник. Композитор Михаил Глинка активно продвигал идею сделать гимном хор «Славься» из написанной им оперы «Жизнь за царя» и очень переживал, что идея не нашла поддержки. В итоге Жуковский сократил свой же собственный текст, причем в нем появилась строка «сильный, державный». В первой версии гимна ее не было, но в тексте лицеиста Пушкина была строка «сильной державой». Так что в некотором смысле «наше все» руку к гимну приложил.

Ну а в смысле мелодии победил всех Алексей Львов — скрипач, талантливый композитор и верный и достойный государев слуга. Он был выходцем из семьи аристократов с музыкальными корнями — отец Алексея Федоровича возглавлял Придворную певческую капеллу. Но, несмотря на музыкальные таланты, князь Львов пошел по военной стезе, затем служил у Александра Бенкендорфа в Министерстве внутренних дел. Участник турецкой войны (1828–1829 гг.) и боев под Варной, Львов в 1832 году стал командиром царского конвоя и был близок императорской семье. Он понимал, как важно создать гимн «величественный, сильный», а к тому же «для всякого понятный», несколько недель вынашивал замысел и написал его затем за несколько минут. Жуковский адаптировал слова гимна уже под готовую музыку.

Да, это получилось изысканное произведение. Указ императора утвердил музыку и слова в статусе официального гимна уже в следующем, 1834 году. А 30 августа (11 сентября) 1834 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время открытия Александровского столпа в честь победы в войне 1812 года гимн «Боже, царя храни!» впервые прозвучал перед войсками.

Произведение, имеющее авторов, многими воспринималась как народное. Жуковский, правда, из-за этого не грустил. В письме князю Львову он писал: «Наша (...) работа переживет нас долго. Народная песня (...) останется навсегда живою, пока будет жив народ, который ее присвоил…» Львов же был восславлен на картине-аллегории Ильи Репина «Славянские композиторы». Увековечил его творение и Чайковский, используя мелодию в «Славянском марше» и увертюре «1812 год», исполненной во время освящения храма Христа Спасителя в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дометий Завольский, историк, архивист, публицист:

— В том, что с 1816 года гимн «Молитва русского народа» на стихи Жуковского исполнялся на музыку британского «God save the King», до поры не видели уничижения: мелодию приписывали немцу Генделю, она стала гимном и в союзной Пруссии. Мечтавший о крепости Священного союза Александр I указом утвердил «Молитву русских», довольный сочетанием международной мелодии с национальным текстом. Но к 1833 году это мнение устарело. Созданный Львовым и Жуковским новый гимн стал символом суверенитета в его монархическом понимании: подданные молятся за царя, главу государства и церкви, а он стоит пред Богом и миром за подданных.

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ГИМН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ «1833-1917»