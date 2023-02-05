Почему пчелы не становятся липкими, когда делают мед

Мёд становится липким и вязким из-за того, что водородные связи в воде и сахаре соединяются вместе. А, как известно, мёд представляет собой смесь воды и сахара.
Хранится мёд у пчёл в сотовых ячейках. Эти ячейки остаются запечатанными воском до тех пор, пока жидкость (то есть мёд) не понадобится для кормления личинок или для того, чтобы помочь взрослым пчёлам пережить зиму.
Но если соты повреждены и мёд из них вытекает, то пчёлы могут из-за него стать липкими или даже застрять где-нибудь. По словам эксперта по пчёлам профессора Дэйва Гоулсона из Университета Сассекса, подобное случается нечасто. Скорее всего, пчёлы просто очень осторожно обращаются с мёдом и тщательно избавляются от его липких остатков.