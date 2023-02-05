Почему пчелы не становятся липкими, когда делают мед

Мёд становится липким и вязким из-за того, что водородные связи в воде и сахаре соединяются вместе. А, как известно, мёд представляет собой смесь воды и сахара.

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Хранится мёд у пчёл в сотовых ячейках. Эти ячейки остаются запечатанными воском до тех пор, пока жидкость (то есть мёд) не понадобится для кормления личинок или для того, чтобы помочь взрослым пчёлам пережить зиму.