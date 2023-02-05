«Поcтельные табу русских»: почему раньше запрещено было спать голыми

К наготе, особенно женской, на Руси было особое отношение. Так, с приходом христианства она была практически табуирована. И на то были свои причины, во многом носящие сакральный смысл.Исторические источники сохранили слишком мало сведений о жизни наших предков до христианской эпохи, но есть основания полагать, что интимная жизнь славян была достаточно «вольной». Неизвестно, существовал ли на дохристианской Руси повсеместный разврат, как пытаются это представить некоторые исследователи, но многие славянские ритуалы носили «эротический» характер.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В частности, они были связаны с частичным или полным обнажением тела.

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Так, известно, что во время игрищ на Ивана Купалу (этот праздник отмечался еще в языческие времена) девушки так высоко прыгали через костер, что у них оголялись интимные места (трусов или панталон тогда, понятное дело, еще не носили, тем более в крестьянской среде). Увидеть цветущий папоротник в ночь на Ивана Купалу тоже можно было только обнаженным.

Во время эпидемий женщины обнаженными обходили деревню, оберегая ее от болезней. В таком же виде они рассыпали зерно вокруг своих домов – от нечистой силы.

В посевную страду девушки ночью обходили нагишом поля, чтобы поделиться силой деторождения с матушкой-землей, чтобы она принесла хороший урожай. Что же до мужчин, то они, засевая поле, нередко раздевались догола, а то и онанировали, орошая землю спермой, «оплодотворяя» ее. Есть также сведения о том, что наши предки с той же «плодородной» целью проводили половой акт прямо на поле, либо имитировали это занятие, нагими перекатываясь туда-сюда. В засуху женщины выходили на посевы и задирали подолы. Считалось, что вид женских половых органов должен возбудить небо и оно пошлет на землю благословенный дождь…

Еще существовал такой интересный ритуал: если женщина в лунную ночь будет спать голой или в полдень голышом пройдет через поле под ярким солнцем, она забеременеет. Девушки купались по утрам голыми в росе, чтобы быть красивыми.

С приходом христианства был установлен целый институт различных табу, призванных защитить человека от греха. В частности, женщинам было запрещено раздеваться догола, кроме разве что случаев похода в баню. Это объяснялось в том числе и тем, что нагота активно использовалась в языческих обрядах, от которых людей пытались «отучить».

Несмотря на многочисленные ритуалы, связанные с обнажением, наши предки избегали спать нагишом даже в сильную жару. Объяснялось это тем, что когда человек спит, он беззащитен перед темными силами, которые могут легко завладеть им в таком состоянии. Если же это была женщина, она могла попасть во власть злых демонов, которые могли ее возжелать и вселиться в нее.

В христианскую эпоху запрет на наготу относился даже к супружеской жизни. Женщина не должна была переодеваться при муже и не должна была появляться перед ним полностью обнаженной, и даже половой акт ей предписывалось совершать в исподнем белье. Спать она также должна была в рубахе.

Христианская церковь пыталась всячески бороться с животным началом в человеке, объявив, в частности, все, что относилось к интимным радостям, «срамным» и «бесовским». Считалось, что если мужчина увидит обнаженную женщину, то ее нагота возбудит его и он захочет с нею возлечь. Даже между мужем и женой такое не поощрялось – священнослужители допускали секс, но только для зачатия детей. А тут речь шла уже о потрафлении животным инстинктам и получении удовольствия.