Дома из грибов: представлен проект марсианского жилья будущего

Американская архитектурная фирма Red House представила совместный с НАСА и Массачусетским университетом проект по созданию домов из живых организмов в космосе.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Ученые смешивают биомассу с мицелием, обладающим уникальными свойствами — он работает как клей, связывающий разные вещества вместе. В итоге из уникального организма получается устойчивый строительный материал прочнее бетона.

Однако биомассу сложно производить в космосе, потому что не на чем расти мицелию. Планируется, что сначала корабль без экипажа прибудет на Марс с грузом — пакетом с обезвоженными водорослями и «спящим» мицелием. Затем марсоход введет углекислый газ, азот и воду, полученные на Красной планете, в герметичный мешок.

В результате реакции образуется кислород, питающий мицелий. Гриб будет расти и расширяться до желаемой структурной формы и сливаться с водорослями, образуя твердую биомассу. Биохимики обещают, что дома будут расти довольно быстро, пишет Euronews.

«В теории дом можно было бы возвести даже за несколько часов или даже минут, если закачать нужное давление. В этом случае создание твердого сухого биоматериала заняло бы примерно четыре недели», — отмечают ученые.