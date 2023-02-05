Кинолог назвал 9 самых общительных и преданных пород собак

Кинолог Камаль Фернандес рассказал ресурсу Daily Mail, какие породы собак считаются самыми любвеобильными. В список вошли девять «финалистов» — сохраняйте, если ищете по-настоящему преданного и верного друга.

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Лабрадор

Настоящие мастера компромиссов. Они отлично ладят с другими домашними животными и детьми. Нежные, умные, общительные, жизнерадостные, терпеливые — это все про них.

Кокер-спаниель

Собаки этой породы очень привязываются к своему хозяину, а еще прекрасно поддаются дрессировке.

Золотистый ретривер

Одна из самых ласковых пород, созданная для спокойной домашней жизни. Ничто не делает ретривера счастливее, чем внимание человека.

Спрингер-спаниель

Энергичные, подвижные собаки-охотники, которые ни на шаг не отходят от хозяина и очень любят детей.

Стаффордширский бультерьер

С этой породой связано множество предрассудков. Действительно, стаффордширские бультерьеры не особенно ладят с другими собаками, зато хозяину готовы подарить целое море любви. Особенно если тот не прочь пробежаться с питомцем по парку или лесу.

Немецкая овчарка

Грозные гиганты, натасканные защищать и охранять, на самом деле очень ласковые и не прочь поваляться в обнимку с любимым человеком.

Австралийская овчарка

Подвижная, любвеобильная порода, которая обожает всяческие игры. Идеальный поводырь и компаньон для прогулок.

Венгерская выжла

Эта красавица в рыжей шубке — как тень, которая неразлучна со своим человеко-родителем. Выжлы настолько не переносят одиночества, что с тоски могут погрызть провода или попортить мебель. Но это, пожалуй, их единственный недостаток.

Чихуахуа