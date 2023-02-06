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24 минуты назад

Россияне перечислили любимые начинки пирожков СССР

Мослента

Любимые начинки пирожков эпохи СССР перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение пользователей сети натолкнуло фото уличной торговли выпечкой на Ярославском вокзале.

Россияне перечислили любимые начинки пирожков СССР
Фото: МослентаМослента

Комментаторы вспомнили, что на железнодорожных платформах продавался популярный перекус — пирожки по 5-10 копеек. В ассортименте имелись изделия с повидлом, мясом и капустой.

«С повидлом и капустой были большие и круглые, а с мясом — маленькие, в виде брусочка. Пироги были жаренные в масле, продавщицы их подавали в кусочке бумаги. Вкусно было», — заностальгировали фолловеры.

Особенно приятно, по словам пользователей, было перекусывать горячими пирожками на морозе. «А запах, голова кругом. Две штуки, и сыт до вечера», — отметили комментаторы. Многие упомянули, что их любимой начинкой в выпечке было повидло.

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