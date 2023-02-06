Каких преступников приговаривали к высшей мере наказания

Сегодня в России действует мораторий на смертную казнь. Высшая мера наказания за особо тяжкие преступления заменяется пожизненным тюремным заключением. Однако, в СССР смертная казнь применялась достаточно широко. За что же мог приговорить к высшей мере советский суд, самый гуманный в мире? В разные годы существования советской власти ситуация была разной.

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Первые годы Советской власти и Гражданская война

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Сразу после победы Октябрьской революции смертная казнь была отменена. Однако, затем ее восстановили в связи с принятием постановления «О красном терроре». В основном, она применялась к политическим противникам новой власти. Расстрелять могли и за контрреволюционную пропаганду, и за мародерство. В порядке производства нормального уголовного процесса смертная казнь почти не применялась по очень простой причине: уголовных дел в ситуации Гражданской войны заводили крайне мало. В этот период очень часто расстрел применялся в порядке внесудебной расправы. Помимо расстрела в этот период практиковалось и повешение.

Период правления Сталина

В 1922 году был принят запрет на применение смертной казни по отношению к лицам, не достигшим 18 лет и к беременным женщинам. Тогда же в УК РСФС был впервые приведен перечень преступлений, за которые полагалась смертная казнь. В этот перечень вошли: контрреволюционная деятельность, преступления против порядка управления (массовые беспорядки, бандитизм, уклонение о воинской повинности, фальшивомонетничество и т.п.), должностные преступления (взятки, присвоение ценностей, вынесение не правосудного приговора, принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер и т.п.), нарушение правил об отделении церкви от государства (то есть, за пропаганду священнослужителями идей свержения или сопротивления власти рабочих и крестьян), бесхозяйственность, хищение государственной собственности, воинские преступления, способствование переходу государственной границы без соответствующего разрешения. В 1935 году было принято постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», которое разрешало применять к несовершеннолетним с двенадцатилетнего возраста любые меры уголовного наказания вплоть до смертной казни. Разумеется, оговаривалось, что речь идет лишь о самых тяжких преступлениях и о применении смертной казни к детям в самых крайних случаях. Пиком расстрелов в этот период стало время «большого террора» 1937- 38 года, когда было вынесено 681692 смертных приговора. В период Великой Отечественной войны вернулись к практике публичного повешения в отношении полицаев и других пособников фашистов. В 1947 году был издан указ «Об отмене смертной казни», однако, уже в январе 1950 года «по многочисленным просьбам трудящихся» смертную казнь вернули, как меру наказания для изменников Родины, шпионов и диверсантов. В 1954 году «высшая мера» распространилась и на лиц, совершивших убийство при отягчающих обстоятельствах.

После Сталина

В 1960 году был принят уголовный кодекс, служивший источником уголовного права для нашей страны до 1996 года. В соответствии с ним смертная казнь применялась за измену Родине, шпионаж, убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной деятельностью, диверсии, бандитизм, уклонение от призыва в военное время, изготовление и сбыт поддельных денег, нарушение правил о валютных операциях, хищение государственного имущества в особо крупных размерах, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, повлекшее тяжкие последствия и изнасилование малолетней, получение взятки в особо крупном размере, а так же получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, посягательство на жизнь милиционера или народного дружинника.