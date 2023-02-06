Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Объявленная умершей женщина «ожила» в похоронном бюро

Lenta.ru

В США женщина, которую объявили умершей сотрудники медицинского центра, «ожила» в похоронном бюро. Об этом сообщает CBS News.

Объявленная умершей женщина «ожила» в похоронном бюро
Фото: Lenta.ruLenta.ru

66-летняя пациентка находилась на попечении центра по уходу за людьми с нарушениями памяти в городе Урбандейл, штат Айова, с декабря 2021 года. 28 декабря 2022 года ее перевели в хоспис при центре с диагнозом «старческая деградация когнитивных функций головного мозга».

В течение нескольких дней у женщины наблюдались проблемы с дыханием и судороги. В шесть часов утра 3 января сотрудник хосписа констатировал смерть пациентки. После этого центр связался с ее родственниками и обратился в похоронное бюро. Прибывший представитель похоронного бюро обнаружил, что женщину уже положили в мешок для трупов. Открыв мешок, он заметил, что «умершая» еще дышит.

Вызванные медики подтвердили, что у женщины прощупывается пульс и есть слабое дыхание, однако других реакций на внешние раздражители не наблюдалось. Пациентку вернули в центр ухода, где она скончалась 5 января в окружении родственников.

Медицинскому центру грозит штраф со стороны Департамента контроля и апелляций штата Айова в размере 10 тысяч долларов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители