Девушка придумала способ проучить соседа

«Однажды он злобно накричал на меня за то, что я слишком громко жую (я ела чипсы посреди дня). Он часто ложился спать днем и говорил мне, что я могу шуметь, но мог накричать на меня за то, что я разговариваю шепотом по телефону. (...) Хуже всего было, когда он выложил в TikTok видео, где раскритиковал меня и моего партнера», — пожаловалась она.