Девушка придумала способ проучить соседа

Пользовательница Reddit с ником u/Hailstorm_R придумала способ проучить соседа по комнате, который плохо с ней обращался. По словам девушки, она решила переехать и забрать с собой всю посуду и бытовую технику.
Автор поста рассказала, что большую часть времени сосед по комнате нормально с ней общался, но иногда мог вспылить.
«Однажды он злобно накричал на меня за то, что я слишком громко жую (я ела чипсы посреди дня). Он часто ложился спать днем и говорил мне, что я могу шуметь, но мог накричать на меня за то, что я разговариваю шепотом по телефону. (...) Хуже всего было, когда он выложил в TikTok видео, где раскритиковал меня и моего партнера», — пожаловалась она.
В итоге рассказчица решила съехать из комнаты и сообщила об этом соседу. Чтобы проучить его, девушка решила взять с собой все принадлежащие ей вещи: холодильник, пылесос, посуду, чистящие средства и даже мусорное ведро.
Многие комментаторы поддержали решение авторши поста.