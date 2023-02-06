Эраст Фандорин: кто это такой и почему он так популярен

В этом году в онлайн-кинотеатрах стартует сериал «Фандорин.Азазель», снятый по первому роману из серии произведений Бориса Акунина об Эрасте Фандорине. Серия из 17 книг была начата в 1998 году, и с тех пор была одной из самых популярных среди российских читателей. Разбираемся, кто такой Эраст Фандорин, в чем особенность этого персонажа и почему он влюбил в себя многих читателей.

Фото: Кадр из фильма «Фандорин. Азазель» Кадр из фильма «Фандорин. Азазель»

Кто такой Эраст Фандорин?

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Эраст Петрович Фандорин — главный герой серии романов, действие которых разворачивается в конце девятнадцатого столетия. История героя начинается в период правления Александра II, а завершается уже при Александре III. В начале пути Фандорин — темноволосый и голубоглазый, харизматичный юноша из дворянской семьи. Он образован, стремится к лучшей жизни, но не может позволить себе обучение в университете, потому что отец проиграл все семейное состояние в азартных играх. Тяга к расследованиям приводит юношу в полицейский участок, и вскоре молодой человек оказывается втянут в свое первое расследование.

С каждым романом Фандорин становится все старше, юношеская наивность сменяется расчетливостью и мастерством, обостряется тяга к справедливости. Фандорин параллельно продвигается вверх по карьерной лестнице, успевает поучаствовать в военных кампаниях, побывать в плену, сделать дипломатическую карьеру, освоить множество иностранных языков и восточные единоборства. Конечно, в довесок ко всему идет вызревающий с годами сарказм, которым герой прикрывает разбитое сердце и боль от старых ран.

Секрет очарования Фандорина

На сегодняшний день такой персонаж уже будет считаться клишированным. Он умеет буквально все: и умело перевоплощается, и раскидывает злодеев одним ударом ноги, и стреляет точно в цель, пока едет верхом по пересеченной местности под градом пуль. Фандорина часто сравнивают с Шерлоком Холмсом и Эркюлем Пуаро и, кроме рода деятельности, у них действительно много общего — эрудированность, обаяние, небольшая, но заметная, мизантропия. Но разделяет этих героев почти сто лет с момента появления. Почему в конце двадцатого века и начале двадцать первого Фандорин все равно оказался принят на ура российскими читателями?

Герой своего времени

Популярность Фандорина во многом продиктована не столько самим персонажем и необычными сюжетами первых романов, сколько обстоятельствами, в которых разворачивается история. Напомним, что Фандорин живет в эпоху, когда крепостное право уже отменено, в России происходит быстрая индустриализация, устанавливается капиталистическая экономика, параллельно многие процессы перестраиваются: от социальных до деловых. В конце девяностых аналогичные изменения происходили и в российском обществе: изменения экономической системы и вызванные ими потрясения заставляли людей искать ответы, как жить в условиях неопределенности. Роман иллюстрирует эту трансформацию, как бы приукрашивая ее историческим фильтром.

Лирический супергерой

Фандорин органично вписывается в турбулентное время и при этом его биография позволяет читателям соотносить себя с ним. Этому не мешают даже дворянские корни Фандорина, ведь несмотря на аристократическое происхождение, он весьма стеснен в своих возможностях. Из-за финансовых проблем семьи он вынужден рано повзрослеть и начать самостоятельно прокладывать свою дорогу в жизнь. С аналогичными обстоятельствами сталкивались люди и в конце 90-х, когда были вынуждены преодолевать последствия кризисов, адаптироваться под изменяющийся рынок труда. То есть герой романа, несмотря на все привилегии, оказывается в одной лодке с «простыми людьми», и одновременно с этим он не только не сдается на волю обстоятельств, а следует за своим призванием и становится сыщиком. Это ли не суперспособность?

Герой с человеческим лицом

И все же, несмотря на все свои сильные стороны, Фандорин далеко не идеален. Как и любой «хороший герой», он имеет слабости. Это не только травмы прошлого, дающие герою дополнительную мотивацию, которая ведет его сквозь сюжет, но и черты, которые делают его одновременно узнаваемым и человечным. Например, в случае Фандорина, это трудности в общении с женщинами. Он до ужасного неловок, и часто его пассии пользуются этим в корыстных целях, раз за разом разбивая его сердце и оставляя немолодеющего человека в компании его одиночества.

Что почитать похожего на Фандорина?

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