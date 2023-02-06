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1 час назад

Женщина решила расслабиться среди трудового дня и внезапно разбогатела

Lenta.ru

44-летняя жительница штата Мичиган, США, Джамила Маккаскилл разбогатела, сыграв в лотерейную игру во время работы. Об этом сообщает UPI.

Женщина решила расслабиться среди трудового дня и внезапно разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина решила расслабиться среди трудового дня. Она взяла перерыв на работе, во время которого приняла участие в игре лотереи Diamond Payout в мобильном приложении.

Маккаскилл сыграла всего два раза, когда ей на телефон внезапно пришло уведомление о победе.

«Я увидела сумму приза, 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей, — прим. «Ленты.ру») и не могла в это поверить. Это самый крупный приз, который я когда-либо выигрывала, и это потрясающее ощущение!» — поделилась она эмоциями с журналистами.

Победительница планирует потратить полученные деньги на оплату счетов и погашение ипотеки за дом.

Ранее жительница США сыграла в лотерею по бесплатному купону и разбогатела, сорвав джекпот.

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