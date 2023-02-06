Женщина решила расслабиться среди трудового дня и внезапно разбогатела

«Я увидела сумму приза, 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей, — прим. «Ленты.ру») и не могла в это поверить. Это самый крупный приз, который я когда-либо выигрывала, и это потрясающее ощущение!» — поделилась она эмоциями с журналистами.