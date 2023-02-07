80 лет назад в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с Большой земли

Восемьдесят лет назад в блокадный Ленинград пришел первый поезд с Большой земли. Состав доставил в голодный город 450 тонн продовольствия. Железную дорогу построили всего за 17 дней, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова.

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Первый поезд с Большой земли в блокадный Ленинград прибыл на Финляндский вокзал 7 февраля 1943 года. Его встречали как родного человека после долгой разлуки.

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«Это были вкусняшки: сливочное масло, растительное, кондитерские изделия, консервы, даже вяленая рыбка. Всего понемногу, чтобы порадовать ленинградцев. Потому что хлеба, муки было достаточно», – рассказала методист фондов музея «Дорога Победы» Татьяна Демидова.

33 километра железной дороги построили всего за 17 дней, и это под бомбежками, в мороз. Прокладывать пути начали сразу после прорыва блокады.

Над Невой соорудили не один мост, а сразу два: большой железнодорожный, а также ледовую переправу. Строительные материалы брали здесь же, в соседних лесах. Кстати, зимой 43-го камни искать долго тоже не пришлось, их добывали на руинах крепости Шлиссельбург.

Пустить по ветке решено было паровозы самой надежной серии – Эу. 5 февраля 43-го в 17:43 состав отправился от станции Волховстрой в сторону Ленинграда. В районе Междуречья с рельсов сошел последний вагон, на ликвидацию аварии ушло несколько часов. Утром 6 февраля поезд был в Шлиссельбурге. Далее через Ржевку, Кушелевку он добрался до Финляндского вокзала. Сейчас это расстояние можно преодолеть за несколько часов. Тогда он шел долго, а немцы могли видеть поезд с любой точки.

«Они могли наблюдать движение поездов невооруженным глазом. Тогда с возвышенности просматривалась практически вся приладожская низменность. А поезда ходили на дровах. Угля было мало, поэтому искры из труб летели, даже в ночное время поезд было видно», – рассказал старший научный сотрудник Музея железных дорог России Вячеслав Мосунов.