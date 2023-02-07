Истории космических аппаратов, которые заставят вас переживать

Пока что человечество не способно исследовать космос самостоятельно и бороздить просторы Вселенной. Однако для этого были созданы специальные космические аппараты, которые могут передавать данные на Землю.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Так, несмотря на то, что человек не был на Марсе, у ученых есть снимки того, как выглядит поверхность этой планеты. Все это благодаря современным космическим технологиям. Некоторые истории космических аппаратов могут заставить переживать даже самых черствых. О них — в материале “Рамблера”.

Видео дня

“Вояджер-1”

Этот космический зонд запустили в 1977 году и изначально его миссия состояла в том, чтобы посетить Юпитер и Сатурн. Эта миссия удалась – зонд смог сфотографировать спутники этих планет вблизи, тогда человечество впервые получило подобные снимки. Миссия планировалась на пять лет, но ученые решили пойти дальше и отправили “Вояджер-1” к границам Солнечной системы.

Сейчас миссия “Вояджера-1” продолжается, но он уже не отправляет никакие данные на Землю. На нем находится табличка с координатами нашей планеты, а также запись различных звуков с Земли. На данный момент этот зонд — единственная вещь, которая отдалилась от планеты на такое большое расстояние. Примечательно, что он движется по гиперболической траектории и не будет возвращен в Солнечную систему из-за гравитации. Если с зондом ничего не случится, он так и будет странствовать по Млечному Пути. Наблюдать за ним можно на сайте NASA.

“Юнона”

NASA

Это — довольно молодой космический аппарат. Он был запущен в 2011 году для того, чтобы выйти на Юпитера и остаться там. Аппарат должен был делать снимки и анализировать среду орбиты Юпитера. Миссия “Юноны” должна была завершиться в 2021 году, но аппарат отправили дальше оставаться на орбите Юпитера для получения новых снимков и данных.

Планируется, что миссия “Юноны” продлится до 2025 года. После этого космический аппарат запустят в атмосферу Юпитера, где он и сгорит, так и не вернувшись на землю.

Curiosity

NASA

Марсоход был запущен в ноябре 2011 года, а уже в августе 2012 года совершил посадку на Марс. Он создан для того, чтобы исследовать поверхность Марса и передавать данные на Землю. Так, Curiosity анализирует почву, геологию, а также пытается понять, был ли Марс когда-то пригодным для жизни и может ли человек поселиться там сейчас.