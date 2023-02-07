Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
3 часа назад

«Никто кроме нас!»: каких советских призывников брали в десантники

Русская семерка

Каждый год 2 августа улицы разных городов России заполняются мужчинами разных возрастов в голубых беретах, которые радостно кричат: «ВДВ!», поют песни и купаются в фонтанах. На эти проделки смотрят, в общем, с пониманием.

«Никто кроме нас!»: каких советских призывников брали в десантники
Фото: Русская семерка Русская семерка

Все эти люди чувствуют себя связанными службой в Воздушно-десантных войсках, которые не случайно считались элитой Советской армии остаются ею по сей день, несмотря на то что Советского Союза уже нет на карте.

Видео дня

Служить в ВДВ было большой честью и мечтой многих мальчишек в СССР. Брали туда далеко не всех, а уж если человек оказывался в этих элитных частях, то, пройдя сложнейшие тренировки и учения, а подчас и горячие точки, к моменту демобилизации он становился по тогдашним представлениям едва ли не суперменом. Кого же брали служить в ВДВ?

Самых сильных

Военкомат отбирал для службы в ВДВ парней, рост которых был не меньше 175 сантиметров, а вес – не более 85 килограммов. Излишне говорить, что состояние здоровья новобранца должно было быть идеальным. Поэтому парни, мечтавшие о службе в десанте, усердно занимались спортом, могли подтянуться на турнике не менее 20 раз, таскали тяжести - все для того, чтобы на призывном пункте продемонстрировать мускулатуру и здоровье.

Самых подготовленных

Статус ВДВ подчеркивался еще и тем, что при отборе новобранцев требования к подготовке были даже выше, чем при отборе на службу на атомные подводные лодки или в ракетные войска стратегического назначения. Предпочтение отдавалось юношам, которые имели парашютную подготовку в ДОСААФ. В те годы парашютный спорт был очень популярен в СССР, и парни, желавшие получить заветный штемпель «годен к службе в ВДВ», старались иметь не менее 3-5 прыжков к моменту призыва в армию.

Кроме того, отличным подспорьем к отбору именно в ВДВ для будущего бойца было наличие спортивного разряда и подготовки в одном из видов единоборств. Для комиссии значок парашютиста ДОСААФ и спортивный разряд по самбо были определяющими критериями при отборе рекрутов в элитные части «крылатой пехоты».

Самых надежных

Важным фактором считалась идеологическая выдержанность будущего бойца. Проблемы с милицией, истории с запрещенной литературой и прочие «мутные» страницы биографии будущему десантнику были совершенно ни к чему. Ходили также слухи, что в ВДВ особенно охотно берут людей славянской национальности, но проверить их достоверность вряд ли возможно. Как известно, служили в десанте и литовцы, и кавказцы, и представители других народов СССР.

Как готовили офицеров ВДВ

Офицеров для этих элитных частей тоже готовили с особым тщанием. Будущие командиры Воздушно-десантных войск обучались в Рязанском высшем воздушно-десантном дважды Краснознаменном училище, на десантном факультете Рязанского военного автомобильного института имени В. П. Дубынина, на десантном факультете Рязанского высшего военно-командного училища связи имени маршала Захарова, на десантном факультете Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища и на десантном факультете Коломенского высшего артиллерийского командного училища. В этих учебных заведениях готовили офицеров различных специальностей, и попасть туда было очень непросто. Офицеру требовались не только высокий уровень физической подготовки и прекрасное военное образование, но и соответствие определенным психологическим критериям. Все, кто хотел служить офицером ВДВ, проходили специальные, подчас очень сложные тесты, разработанные военными психологами с учетом ситуаций, которые могли возникнуть в реальной боевой обстановке.

Истории,ДОСААФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители