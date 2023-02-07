«Никто кроме нас!»: каких советских призывников брали в десантники

Каждый год 2 августа улицы разных городов России заполняются мужчинами разных возрастов в голубых беретах, которые радостно кричат: «ВДВ!», поют песни и купаются в фонтанах. На эти проделки смотрят, в общем, с пониманием.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Все эти люди чувствуют себя связанными службой в Воздушно-десантных войсках, которые не случайно считались элитой Советской армии остаются ею по сей день, несмотря на то что Советского Союза уже нет на карте.

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Служить в ВДВ было большой честью и мечтой многих мальчишек в СССР. Брали туда далеко не всех, а уж если человек оказывался в этих элитных частях, то, пройдя сложнейшие тренировки и учения, а подчас и горячие точки, к моменту демобилизации он становился по тогдашним представлениям едва ли не суперменом. Кого же брали служить в ВДВ?

Самых сильных

Военкомат отбирал для службы в ВДВ парней, рост которых был не меньше 175 сантиметров, а вес – не более 85 килограммов. Излишне говорить, что состояние здоровья новобранца должно было быть идеальным. Поэтому парни, мечтавшие о службе в десанте, усердно занимались спортом, могли подтянуться на турнике не менее 20 раз, таскали тяжести - все для того, чтобы на призывном пункте продемонстрировать мускулатуру и здоровье.

Самых подготовленных

Статус ВДВ подчеркивался еще и тем, что при отборе новобранцев требования к подготовке были даже выше, чем при отборе на службу на атомные подводные лодки или в ракетные войска стратегического назначения. Предпочтение отдавалось юношам, которые имели парашютную подготовку в ДОСААФ. В те годы парашютный спорт был очень популярен в СССР, и парни, желавшие получить заветный штемпель «годен к службе в ВДВ», старались иметь не менее 3-5 прыжков к моменту призыва в армию.

Кроме того, отличным подспорьем к отбору именно в ВДВ для будущего бойца было наличие спортивного разряда и подготовки в одном из видов единоборств. Для комиссии значок парашютиста ДОСААФ и спортивный разряд по самбо были определяющими критериями при отборе рекрутов в элитные части «крылатой пехоты».

Самых надежных

Важным фактором считалась идеологическая выдержанность будущего бойца. Проблемы с милицией, истории с запрещенной литературой и прочие «мутные» страницы биографии будущему десантнику были совершенно ни к чему. Ходили также слухи, что в ВДВ особенно охотно берут людей славянской национальности, но проверить их достоверность вряд ли возможно. Как известно, служили в десанте и литовцы, и кавказцы, и представители других народов СССР.

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