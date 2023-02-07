7 неожиданных фактов о работе нашего организма и мозга

Человеческий организм — механизм сложный и загадочный. Чаще всего мы не обращаем внимания на сигналы, которые подают нам тело и мозг, а порой к ним стоит прислушаться. Как же научиться подмечать и расшифровывать такие послания?

Фото: Теории и практики Теории и практики

За ответом на этот вопрос мы обратились к героям образовательного онлайн-шоу ПоTalkуем: космонавту, биологу и врачу-сомнологу. Эксперты рассказали, что узнали о человеческом теле в ходе научной деятельности или испытали на собственном опыте.

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В условиях стресса мозг работает в два раза быстрее

Космонавт

Перед полетом космонавтов учат взаимодействовать со стрессом, ведь непредвиденные ситуации и аварии на корабле могут стать серьезной угрозой для экипажа. Один из методов подготовки специалистов — парашютные прыжки, и это не просто тренировка спортивных навыков. Таким образом инструкторы определяют уровень стресса будущих покорителей космоса.

В шлеме закрепляют диктофон, а на руке — специальную карточку с текстом задачи, которую нужно решить до того момента, как раскрывается парашют. Затем эксперты анализируют результат — верным ли было решение, сколько времени оно заняло и сколько нецензурных слов при этом употребил человек.

По опыту Рязанского, решение одной и той же задачи на земле в спокойном состоянии заняло у него 24 секунды, в то время как в прыжке он решил ее за 12 секунд.

Стресс — это общая реакция организма на избыточно сильное воздействие внешней среды. И в коротком промежутке времени он не несет большого вреда, а часто бывает даже полезен для принятия быстрых решений. Наш мозг представляет собой компьютер, и одна из главных его задач — реагировать на потенциально опасные факторы. В стрессовой ситуации мозг активизирует работу всего тела, чтобы как можно быстрее решить поставленную перед ним проблему.

В начале 2023 года Университет Джорджии провел исследование и доказал, что краткосрочный стресс действительно повышает наши когнитивные способности. Человек прилагает все свои силы, чтобы выйти из стрессовой ситуации, и, как следствие, становится более собранным и сосредоточенным.

Если снятся события прошедшего дня, то мозг записывает их в долговременную память

Профессор биологического факультета МГУ

В течение всего «рабочего дня» человек получает информацию из разных источников, которую мозг должен обработать: забыть, удержать в голове на какое-то время или запомнить надолго. За долговременную память, функции психики и восприятия отвечает кора больших полушарий головного мозга. Но попадает на кору далеко не вся информация, с которой мы сталкиваемся в жизни, а лишь эмоционально значимая.

Ученые из Женевского университета доказали, что мозг повторяет то, чем он занимался, перед сном. В каких-то случаях нейронные цепи, связанные с конкретным событием, становятся прочнее — и, следовательно, оно остается в памяти.

Если вам снится произошедшее за день, значит, что-то в этих событиях зацепило вас эмоционально и процесс перезаписи информацию в долговременную память был запущен.

Память можно переполнить

За кратковременную память отвечает небольшой участок нашего мозга, который называется гиппокамп. Его очень легко переполнить однотипной информацией. Вячеслав Дубынин называет такой процесс «эффектом музея». Гуляя по Эрмитажу, в первый час человек замечает все красивые и интересные экспонаты, дальше его восторг меркнет, и в определенный момент картины и скульптуры сливаются у него перед глазами в единое пятно. Так мозг сигнализирует о необходимости поменять вид деятельности. Лучше всего переключиться на движение: 15–20 минут активной ходьбы помогут системе нашего мозга перезагрузиться и работать быстрее и эффективнее.

Ученые сравнивают человеческую память с компьютером, в обоих случаях есть определенный лимит для хранения информации.

Скроллинг соцсетей ухудшает память

Чаще всего, чтобы расслабиться и зарядиться эмоциями после тяжелого дня, человек заходит в социальные сети и начинает листать ленту. Но мало кто задумывается о влиянии такого досуга на память. Тем временем постоянный скроллинг соцсетей мешает мозгу сохранять информацию, которую тот копит с самого утра. Похоже на информационный фастфуд. Фастфудом называют не очень полезную, доступную каждому вкусную еду, которая в то же время ломает наш обмен веществ. Примерно так обстоит дело и с памятью: скроллинг ленты мешает процессу перезаписи информации из кратковременной памяти в долговременную.

Ученые из Королевского технологического института Стокгольма провели исследование и заявили, что регулярное использование социальных сетей провоцирует ухудшение кратковременной памяти и мешает мозгу обрабатывать важную информацию.

Память напрямую зависит от наших эмоций

Долговременную память можно сделать более надежной, и лучший способ для этого — создание определенного эмоционального фона. Как вариант, это может быть сочетание позитивных и негативных эмоциональных подкреплений. Например, с одной стороны, информация должна быть вам интересна, а процесс учебы — нравиться, а с другой стороны, может быть мысль о том, что если некий процесс не освоить, то это приведет к печальным последствиям. Например, получите незачет или подведете важного для вас человека. Выберите ту стимуляцию, которая будет точно работать для вас, и память будет развиваться намного активнее.

Один из неочевидных лайфхаков для укрепления памяти — это публичные выступления, но если такой возможности нет или вы боитесь выступать перед большой аудиторией, делитесь мыслями с видеокамерой.

Интересно, что мозг воспринимает негативную информацию как эмоционально значимую и автоматически переносит ее из кратковременной памяти в долговременную.

Нехватка сна может привести к паническим атакам

Cомнолог

Потребность в сне больше, чем потребность в питании. Любое млекопитающее умирает, если его лишают сна. А недосып приводит к ряду неприятных симптомов, которые мешают нормально функционировать в повседневной жизни. 47% россиян отметили, что проблемы со сном влияют на их трудоспособность. Бессонница — огромный стресс для всего организма, она может перерасти в хроническую форму и даже привести к паническим атакам.

Паническую атаку Бузунов описывает следующим образом: при сильном волнении человеку становится тяжело дышать, постепенно его дыхание учащается. Легкие перенасыщаются кислородом, возникает гипервентиляционный синдром, из крови вымывается углекислота, и это приводит к тому, что снижается ощущение удовлетворенности вдохом. Такое явление относится к психоневрологии и вызывает расстройства сознания и панические атаки.

Стабилизировать ваш сон и общее состояние поможет информационный детокс. Не читайте новости слишком часто, откажитесь от чрезмерного количества каналов информации и пользуйтесь только теми, которым вы доверяете. Не используйте гаджеты за два часа до сна, а также сократите употребление кофеиносодержащих продуктов (чай, кофе, шоколад, газированные напитки, энергетики).

Неважно, сколько вы спите и в какие часы. Режим — залог успеха

Каждую неделю человек, сам того не замечая, меняет часовые пояса. Сомнолог Роман Бузунов рассказал, что большая часть жителей Москвы в будние дни просыпается в 07:10, а в выходные — в 09:05. В среднем человек смещает свои часовые пояса на два часа каждую неделю. А 10% москвичей в субботу и воскресенье спят на 4–5 часов больше. 4 часа разницы 4 раза в месяц — то же самое, что и перелет Москва — Красноярск. Из-за таких переходов человек чаще всего не может уснуть с воскресенья на понедельник и тяжело просыпается в понедельник утром. Это называется «социальный джетлаг», в котором все время пребывает половина населения крупных городов.

Если вы хотите высыпаться и вставать за 5 минут до звонка будильника, то на протяжении двух недель нужно просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней.