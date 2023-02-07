«Художник, рисовавший ад»: что зашифровано в картинах Босха

Иероним Босх – наверное, самый загадочный художник в мире. До сих пор исследователи спорят о сути его творчества, о том, почему он выбирал такие странные и пугающие сюжеты… Его называют религиозным еретиком, магом, алхимиком, пришельцем, контактером…

Фото: Русская семерка Русская семерка

Настоящее имя живописца было Ерун ван Акен. Он родился около 1450 года в голландском городе Хертогенбос, входившем тогда в состав Бургундского герцогства. Семья ван Акенов происходила из немецкого города Ахен. Художниками были и дед Еруна, Ян ван Акен, и его отец Антоний.

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Впервые имя молодого ван Акена упоминается как «Jheronimus» в архивных документах за 1474 год. В 1478 году отец Иеронима скончался, и сын унаследовал его художественную мастерскую. В основном ван Акены занимались выполнением различных заказов – стенных росписей, золочения деревянных скульптур, изготовления церковной утвари. Согласно документам, в 1480 году Иероним взял себе псевдоним Босх. Это было всего лишь производное от сокращенного наименования его родного города Хертогенбос - Den Bosch.

В 1486 году живописец вступил в Братство Богоматери («Zoete Lieve Vrouw»), куда входили как люди духовного сана, так и миряне. Возможно, Босхом двигал коммерческий интерес: ему стали поручать оформление различных церемоний, росписи в храме и т.п. Он быстро стал известен и за пределами общины.

Скончался Босх в 1516 году. После него сохранилось около 25 картин и 8 рисунков. Среди них – триптихи, фрагменты триптихов и, наконец, отдельные полотна.

Многие полотна Босха созданы на заказ по религиозным сюжетам. Так, свой знаменитый триптих «Страшный Суд» он предположительно писал по заказу тогдашнего правителя Нидерландов и короля Кастилии Филиппа I. «Искушение Святого Антония» - по заказу сестры короля Филиппа Маргариты Австрийской, ставшей после кончины брата наместницей в Нидерландах.

Первое, что обращает на себя внимание в работах живописца – изобилие разнообразных демонов и чудовищ, хаотические сочетания частей человеческого тела, растений и животных… Его называли художником, рисующим ад.

Возьмем одно из самых известных полотен Босха - «Сад земных наслаждений». На нем изображены гигантские чудовища, на фоне которых копошатся обнаженные люди.

Или монстр, тело которого представляет собой надколотое яйцо, а ноги – древесные стволы. Внутри чудища виден кабак, заполненный посетителями, которые пьют и едят…

Изображения Апокалипсиса встречаются у многих живописцев, но трактовка Босха весьма далека от общепринятых христианских канонов. На одной из расписанных им фресок, сохранившейся в соборе Хертогенбоса, толпы людей во мраке с простертыми вверх руками наблюдают за снижающимся зеленым конусообразным объектом, внутри которого мерцает яркий белый шар. Внутри него виднеется фигура без одежды, лишь частично похожая на человека.

Голландский профессор истории и иконографии Эдмунд Ван Хооссе предположил, что Босх предвидел контакт землян с инопланетянами (который, правда, еще не состоялся). А американский парапсихолог и уфолог Джордан Хардс утверждает, что художник и сам был пришельцем, а все его картины изображают не что иное как космические путешествия…

В наше время интерес к Босху даже выше, чем среди его современников. Одни исследователи полагают, что художник был сюрреалистом эпохи Возрождения, и все чудовищные образы извлекались им из глубин подсознания. Другие видят в произведениях Босха различные символы, связанные с магией, астрологией, алхимией. Третьи убеждены, что Босх был еретиком. Якобы он состоял в Братстве Свободного Духа, членов которого называли также адамитами – секте, возникшей еще в XIII столетии.

Какую же символику на самом деле можно увидеть в творениях Босха? Так, лестница в эзотерике обозначает путь к познанию. Перевернутая воронка – мошенничество или ложную мудрость. Ключ – познание. Отрезанная нога – ересь. Стрела – зло.

А на что указывают изображения животных? Например, сову принято считать символом мудрости, но у Босха она встречается в контексте, скажем, коварства и греха. Поэтому логично предположить, что сова, хищная и ночная птица, символизирует темную сторону человеческой природы. То же символизируют и черные птицы, которые тоже присутствуют на полотнах художника. Жаба в Средние века считалась безусловно «дьявольским» созданием и в алхимии символизировала серу, которая в религии ассоциируется с преисподней…

На картинах в достаточном количестве встречаются сухие деревья и скелеты животных. Это не что иное как символы смерти.

Американская исследовательница, автор книги «Тайная ересь Босха» Линда Харрис считает, что живописей обладал так называемым визионерским (пророческим) даром. Так, картины Страшного Суда она соотносит с войнами и катаклизмами современной эпохи.

Еще одна тайна связана с могилой художника. Останки его были захоронены в приделе храма Святого Иоанна, который он некогда расписывал. В 1977 году захоронение вскрыли археологи, и выяснилось, что внутри пусто! По словам руководителя раскопок Ханса Гаальфе, странным выглядел и плоский камень, не похожий на гранит или мрамор, который в те времена обычно использовали для надгробий. Когда осколок камня поместили под микроскоп, тот безо всякого воздействия начал испускать слабое свечение и нагрелся на три с лишним градуса.