Как вести себя при землетрясении: правила поведения

Землетрясения происходят, когда земная кора смещается, в результате чего сейсмические волны сотрясаются и сталкиваются друг с другом. В отличие от ураганов или наводнений, землетрясения происходят непредсказуемо и обычно сопровождаются такими же непредсказуемыми афтершоками, хотя они чаще всего менее мощные, чем само землетрясение. Если вы окажетесь в эпицентре землетрясения, часто есть только доля секунды, чтобы решить, что делать. Поэтому важно знать, как выжить, обезопасить себя и близких во время землетрясения. «Рамблер» расскажет о правилах поведения в подобных ситуациях.
Где бы вы ни находились, когда начинается землетрясение, немедленно укрывайтесь. При необходимости отойдите на несколько шагов в ближайшее безопасное место. Оставайтесь там, пока тряска не прекратится.
• Оставаться внутри.
• Спрятаться под тяжелую мебель, такую как обеденный стол, письменный стол, кровать или любую прочную мебель.
• Прикрывать голову и туловище, чтобы не попасть под падающие предметы.
• Держитесь за объект, под которым вы находитесь, чтобы оставаться прикрытым. Будьте готовы двигаться вместе с объектом до тех пор, пока тряска не прекратится.
• Если вы не можете залезть под что-то прочное или находитесь в коридоре, присядьте у внутренней стены и защитите голову и шею руками.
• Если вы находитесь в торговом центре, зайдите в ближайший магазин. Держитесь подальше от окон и полок с тяжелыми предметами.
• Оставайтесь снаружи.
• Выйдите на открытую площадку подальше от зданий. Самое опасное место – возле наружных стен.
• Если вы находитесь в людном общественном месте, укройтесь там, где вас не затопчут.
Если вы находитесь в транспорте
• Если вы в машине, сверните в безопасное место, где вы не блокируете дорогу. Держите дороги свободными для аварийно-спасательных служб.
• Избегайте мостов, путепроводов, подземных переходов, зданий и всего, что может рухнуть.
• Остановите машину и оставайтесь внутри.
• Слушайте автомобильное радио, чтобы узнать инструкции от сотрудников службы экстренной помощи.
• Не пытайтесь выйти из машины, если через нее проходят оборванные линии электропередач. Подождите, пока вам помогут.
• Если вы в автобусе, оставайтесь на своем месте, пока автобус не остановится. Укройтесь в защищенном месте. Если вы не можете укрыться, сядьте на корточки и защитите голову от падающих обломков.
Памятка: чего следует избегать при землетрясении
• Дверные проемы. Двери могут захлопнуться и причинить травмы.
• Окна, книжные шкафы, высокая мебель и светильники. Вас могут поранить осколки стекла или тяжелые предметы.
• Лифты. Если вы находитесь в лифте во время землетрясения, нажимайте кнопку на каждом этаже и выходите как можно скорее.
• Упавшие линии электропередач — держитесь на расстоянии не менее 10 метров, чтобы избежать травм.
• Береговая линия, если вы в путешествии. Землетрясения могут вызвать большие волны, называемые цунами. Если вы находитесь рядом с береговой линией в зоне повышенного риска во время сильного землетрясения, немедленно переместитесь вглубь суши или на возвышенность и оставайтесь там до тех пор, пока официальные лица не объявят этот район безопасным.
• Успокойтесь и помогите другим, если сможете.
• Будьте готовы к афтершокам.
• Слушайте радио или телевидение для получения информации от властей. Следуйте их инструкциям.
• Наденьте прочную обувь и защитную одежду, чтобы предотвратить травмы осколками, особенно битым стеклом.
• Если вы на улице рядом с собственным домом, проверьте его на наличие структурных повреждений и других опасностей. Если вы подозреваете, что ваш дом небезопасен, не входите снова.
• Отключите электроприборы и сломанные светильники, чтобы предотвратить возгорание при восстановлении питания.
• Держитесь подальше от кирпичных стен и дымоходов, так как они могут быть повреждены или ослаблены, а также могут рухнуть во время афтершоков. Не пользуйтесь камином, если ваш дымоход поврежден, так как это может привести к возгоранию или выделению газов.
• Если вам нужно покинуть дом, возьмите с собой аварийный комплект и другие предметы первой необходимости. Разместите сообщение на видном месте, указав, где вас можно найти. Не тратьте зря еду и воду, так как их подача может быть прервана.
• Не зажигайте спички и не включайте выключатели, пока не убедитесь в отсутствии утечек газа или пролитых легковоспламеняющихся жидкостей. Используйте фонарик для проверки утилит и не выключайте их, если они не повреждены. Утечка газа будет пахнуть тухлыми яйцами.
• Если в вашем доме подключен газ, перекройте газовый кран. После того, как газ выключили, не включайте его снова. Только сертифицированный газовый техник может безопасно включить газ.
• Если водопроводная вода все еще доступна сразу после землетрясения, наполните ванну и другие емкости на случай отключения подачи.
• Не смывайте в туалете, если вы подозреваете, что канализационные трубы повреждены.
• Будьте предельно осторожны с опасными материалами или разливами. Если вы сомневаетесь, покиньте свой дом.
• Проверьте своих соседей после того, как позаботитесь о членах своей семьи. Организуйте спасательные мероприятия, если люди оказались в ловушке, или вызовите скорую помощь, если вы не можете безопасно помочь им.
• Если у вас есть домашние животные, постарайтесь их найти. Если вам нужно эвакуироваться, доставьте их в заранее определенный приют для домашних животных.
• Поместите табличку с надписью «Нужна помощь» в окно, если вам она требуется.