Как вести себя при землетрясении: правила поведения

Землетрясения происходят, когда земная кора смещается, в результате чего сейсмические волны сотрясаются и сталкиваются друг с другом. В отличие от ураганов или наводнений, землетрясения происходят непредсказуемо и обычно сопровождаются такими же непредсказуемыми афтершоками, хотя они чаще всего менее мощные, чем само землетрясение. Если вы окажетесь в эпицентре землетрясения, часто есть только доля секунды, чтобы решить, что делать. Поэтому важно знать, как выжить, обезопасить себя и близких во время землетрясения. «Рамблер» расскажет о правилах поведения в подобных ситуациях.

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Правила поведения при землетрясении

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Где бы вы ни находились, когда начинается землетрясение, немедленно укрывайтесь. При необходимости отойдите на несколько шагов в ближайшее безопасное место. Оставайтесь там, пока тряска не прекратится.

Если вы находитесь в помещении, вам следует:

• Оставаться внутри.

• Спрятаться под тяжелую мебель, такую как обеденный стол, письменный стол, кровать или любую прочную мебель.

• Прикрывать голову и туловище, чтобы не попасть под падающие предметы.

• Держитесь за объект, под которым вы находитесь, чтобы оставаться прикрытым. Будьте готовы двигаться вместе с объектом до тех пор, пока тряска не прекратится.

• Если вы не можете залезть под что-то прочное или находитесь в коридоре, присядьте у внутренней стены и защитите голову и шею руками.

• Если вы находитесь в торговом центре, зайдите в ближайший магазин. Держитесь подальше от окон и полок с тяжелыми предметами.

Если вы находитесь на улице, следует:

• Оставайтесь снаружи.

• Выйдите на открытую площадку подальше от зданий. Самое опасное место – возле наружных стен.

• Если вы находитесь в людном общественном месте, укройтесь там, где вас не затопчут.

Если вы находитесь в транспорте

• Если вы в машине, сверните в безопасное место, где вы не блокируете дорогу. Держите дороги свободными для аварийно-спасательных служб.

• Избегайте мостов, путепроводов, подземных переходов, зданий и всего, что может рухнуть.

• Остановите машину и оставайтесь внутри.

• Слушайте автомобильное радио, чтобы узнать инструкции от сотрудников службы экстренной помощи.

• Не пытайтесь выйти из машины, если через нее проходят оборванные линии электропередач. Подождите, пока вам помогут.

• Если вы в автобусе, оставайтесь на своем месте, пока автобус не остановится. Укройтесь в защищенном месте. Если вы не можете укрыться, сядьте на корточки и защитите голову от падающих обломков.

Памятка: чего следует избегать при землетрясении

• Дверные проемы. Двери могут захлопнуться и причинить травмы.

• Окна, книжные шкафы, высокая мебель и светильники. Вас могут поранить осколки стекла или тяжелые предметы.

• Лифты. Если вы находитесь в лифте во время землетрясения, нажимайте кнопку на каждом этаже и выходите как можно скорее.

• Упавшие линии электропередач — держитесь на расстоянии не менее 10 метров, чтобы избежать травм.

• Береговая линия, если вы в путешествии. Землетрясения могут вызвать большие волны, называемые цунами. Если вы находитесь рядом с береговой линией в зоне повышенного риска во время сильного землетрясения, немедленно переместитесь вглубь суши или на возвышенность и оставайтесь там до тех пор, пока официальные лица не объявят этот район безопасным.

Рекомендация после землетрясений

• Успокойтесь и помогите другим, если сможете.

• Будьте готовы к афтершокам.

• Слушайте радио или телевидение для получения информации от властей. Следуйте их инструкциям.

• Наденьте прочную обувь и защитную одежду, чтобы предотвратить травмы осколками, особенно битым стеклом.

• Если вы на улице рядом с собственным домом, проверьте его на наличие структурных повреждений и других опасностей. Если вы подозреваете, что ваш дом небезопасен, не входите снова.

• Отключите электроприборы и сломанные светильники, чтобы предотвратить возгорание при восстановлении питания.

• Держитесь подальше от кирпичных стен и дымоходов, так как они могут быть повреждены или ослаблены, а также могут рухнуть во время афтершоков. Не пользуйтесь камином, если ваш дымоход поврежден, так как это может привести к возгоранию или выделению газов.

• Если вам нужно покинуть дом, возьмите с собой аварийный комплект и другие предметы первой необходимости. Разместите сообщение на видном месте, указав, где вас можно найти. Не тратьте зря еду и воду, так как их подача может быть прервана.

• Не зажигайте спички и не включайте выключатели, пока не убедитесь в отсутствии утечек газа или пролитых легковоспламеняющихся жидкостей. Используйте фонарик для проверки утилит и не выключайте их, если они не повреждены. Утечка газа будет пахнуть тухлыми яйцами.

• Если в вашем доме подключен газ, перекройте газовый кран. После того, как газ выключили, не включайте его снова. Только сертифицированный газовый техник может безопасно включить газ.

• Если водопроводная вода все еще доступна сразу после землетрясения, наполните ванну и другие емкости на случай отключения подачи.

• Не смывайте в туалете, если вы подозреваете, что канализационные трубы повреждены.

• Будьте предельно осторожны с опасными материалами или разливами. Если вы сомневаетесь, покиньте свой дом.

• Проверьте своих соседей после того, как позаботитесь о членах своей семьи. Организуйте спасательные мероприятия, если люди оказались в ловушке, или вызовите скорую помощь, если вы не можете безопасно помочь им.

• Если у вас есть домашние животные, постарайтесь их найти. Если вам нужно эвакуироваться, доставьте их в заранее определенный приют для домашних животных.