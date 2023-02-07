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2 часа назад

Француз ошибся датой тиража лотерейного билета и выиграл €17 млн

Век

Житель Франции выиграл в лотерею €17 млн, сделав ошибку при выборе даты розыгрыша тиража, он случайно датировал свой электронный билет удачным для себя днем.

Француз ошибся датой тиража лотерейного билета и выиграл €17 млн
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Счастливый победитель лотереи – сорокалетний рабочий – играл очень редко и только онлайн. Хотя он выиграл джекпот в субботу 14 января, он хотел поучаствовать именно в розыгрыше предыдущего дня: в пятницу 13 числа. «В тот день у меня над головой, наверное, была счастливая звезда», – признался он в интервью французскому регулятору азартных игр Francaise des jeux (FDJ).

Победитель лотереи полон планов: создание собственного бизнеса, покупка дома на севере Франции, путешествия с семьей и друзьями, а также полное вовлечение в свою страсть к рыбалке. Наконец, победитель намерен воспользоваться своей финансовой независимостью, чтобы лучше и ответственнее потреблять. «Вместо того чтобы покупать мясо в супермаркете, я теперь буду ходить к мяснику», – заявил он. А супруге он подарит планчу – газовую или электрическую плиту с ровной сплошной рабочей поверхностью.

FDJ уточняет, что это первый джекпот в 2023 году.

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