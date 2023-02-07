Крупнейшие землетрясения XXI века

7 февраля 2023 года стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 7,7, затронувшего 6 февраля территории Турции и Сирии, погибли порядка 5 тыс. человек. По числу жертв оно вошло в список 10 крупнейших по числу жертв землетрясений XXI века. ТАСС подготовил материал о крупнейших бедствиях такого рода с 2000 года.

Фото: REUTERS/ Benoit Tessier REUTERS/ Benoit Tessier

2004 год, Индонезия, 225-300 тыс. погибших

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26 декабря 2004 года в 00:58 UTC (Всемирное координированное время, бывшее Гринвичское) в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой от 9,1 до 9,3. Очаг (гипоцентр) находился в 160 км к западу от острова Суматра (Индонезия), на глубине 30 км. Произошел сдвиг тектонических плит протяженностью 1 200 км. Образовавшееся цунами высотой до 10 м достигло берегов Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки, юга Индии и восточного побережья Африки. В результате погибли, по разным оценкам, от 225 тыс. до 300 тыс. человек в 14 странах, пострадали около 2,2 млн. Землетрясение и цунами вызвали многочисленные разрушения, экономический ущерб Таиланда оценивался в $5 млрд, Индонезии - в $4,5 млрд, Индии - в $1,6 млрд, Мальдивских островов - в $1,3 млрд.

2010 год, Гаити, 100-316 тыс. погибших

12 января 2010 года в 21:53 UTC на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его гипоцентр находился в море, в 25 км к юго-западу от столицы Гаити, города Порт-о-Пренса, на глубине 13 км. Погибли, по разным оценкам, от 100 тыс. до 316 тыс. человек, более 300 тыс. получили ранения, 1,3 млн остались без крова. Было разрушено 97 тыс. домов (в том числе резиденция президента страны), повреждено 188 тыс. зданий. Порт-о-Пренс был практически полностью разрушен. Экономический ущерб составил $7,9 млрд.

2008 год, Китай, 87 587 погибших

12 мая 2008 года в 6:28 UTC в центральной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр находился в уезде Вэньчуань в 80 км к северо-западу от столицы провинции, города Чэнду. Толчки ощущались в Пекине (1,5 тыс. км от эпицентра) и Шанхае (1,7 тыс. км), в этих городах началась эвакуация из офисных зданий. Землетрясение почувствовали в Индии, Пакистане, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш, Непале, Монголии и России. Жертвами стихийного бедствия стали 87 587 человек, более 370 тыс. получили ранения. 15 млн человек были эвакуированы из своих домов, более 5 млн остались без крова. Всего пострадали более 45,5 млн человек в 10 провинциях. Были полностью разрушены 5,36 млн зданий, более 21 млн - повреждены. Общий экономический ущерб был оценен в $86 млрд.

2005 год, Пакистан, около 87 350 погибших

8 октября 2005 года в 3:50 UTC произошло землетрясение в Южной Азии - в Пакистане, Индии и Афганистане. Магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 105 км к северо-востоку от Исламабада. В Пакистане погибли порядка 86 тыс. человек, более 69 тыс. человек получили ранения. Было разрушено более 32 тыс. зданий. В Индии жертвами стали 1 350 человек, 6 266 получили ранения. Более 4 млн человек лишились крова. Правительство Пакистана оценило ущерб в $5-12 млрд. Землетрясение стало самым разрушительным в Южной Азии за последние 100 лет. В его результате образовался разлом длиной 100 км, вдоль которого были разрушены практически все сооружения. Толчки ощущались также в КНР, Таджикистане и Казахстане.

2003 год, Иран, 26 271 погибший

26 декабря 2003 года в 01:26 UTC землетрясение магнитудой 6,6 практически полностью уничтожило город Бам в юго-восточной иранской провинции Керман. По официальным данным, жертвами стали не менее 26 271 человека (почти половина населения города), порядка 30 тыс. человек получили ранения. В спасательной операции в зоне землетрясения участвовали специалисты 44 государств, в том числе РФ.

2011 год, Япония, 19 759 погибших

11 марта 2011 года в 5:46 UTC в центральной и северо-восточной Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0. Очаг находился на глубине 10 км под дном Тихого океана, в 130 км к востоку от порта Сендай (остров Хонсю, префектура Мияги, 373 км северо-восточнее Токио). Землетрясение вызвало сильное цунами, обрушившееся на тихоокеанское побережье Японии. Погибли не менее 19 759 человек, еще 6 242 человека получили ранения, без вести пропавшими числятся 2 553 человека. Последствием катаклизма стала авария на атомной электростанцией "Фукусима-1". Ущерб оценивался почти в $300 млрд. По оценкам экспертов, полная ликвидация последствий катастрофы займет около 40 лет.

2001 год, Индия, 13,8-20 тыс. погибших

26 января 2001 года в 03:16 UTC на юго-западе Индии в штате Гуджарат произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки ощущались почти на всей территории Индии, в Непале, Пакистане и на западе КНР. Жертвами землетрясения стали, по разным оценкам, от 13,8 до 20 тыс. человек, около 166,8 тыс. человек пострадали. Землетрясение было самым разрушительным в Индии за полвека.

2015 год, Непал, 8 964 погибших

25 апреля 2015 года в 5:54 UTC в центральной части Непала произошло землетрясение магнитудой 7,9. Погибли 8 964 человека, пострадали более 17,5 тыс. человек. Разрушены более 500 тыс. жилых домов, ущерб нанесен еще не менее 269 тыс. строений. На Эвересте землетрясение вызвало сход снежных лавин, в результате погибли 24 альпиниста. В Катманду обрушилась историческая смотровая башня Дхарахара, построенная в 1824-1832 годах. Подземные толчки также ощущались в столице Индии и ее восточных, северных и северо-восточных штатах (там погибли более 60 и пострадали 250 человек), а также в Мьянме и Бангладеш. 7 мая 2015 года в деревне Лантанг обнаружены тела двух погибших российских дипломатов - сотрудников посольства в Пакистане, супругов Алексея Липеева и Марии Яковлевой (в Непале они проводили отпуск).

2006 год, Индонезия, более 5 700 погибших

27 мая 2006 года в 05:54 по местному времени (22:54 UTC 26 мая) на индонезийском острове Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4. Зона бедствия охватывала административный округ Джокьякарта, южные районы провинции Центральная Ява и ряд соседних с ними районов провинции Восточная Ява. В результате удара стихии погибли, по разным оценкам, от 5 749 до 5 778 человек. От 38 до 137 тыс. человек получили ранения. Было разрушено более 150 тыс. жилых домов, порядка 600 тыс. человек остались без крова. По оценкам властей Индонезии, стихия нанесла ущерб на сумму $3,1 млрд.

2023 год, Турция и Сирия, более 5 тыс. человек