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45 минут назад

Биолог обучил голубя сортировать картинки вместо нейросети

Газета.Ru

Тренировка голубей решать задачи напоминает обучение нейросети. Об этом сообщает Университет Айовы.

Биолог обучил голубя сортировать картинки вместо нейросети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи дали голубям сложные тесты на категоризацию, в решении которых использование логики или рассуждений не помогло бы. Вместо этого голуби, благодаря методам проб и ошибок, смогли запомнить достаточное количество правильных ответов, чтобы начать сортировать объекты с 70% точностью.

Эд Вассерман и его коллеги разработали "дьявольски сложный", по их выражению, тест. Каждому подопытному голубю показывали визуальный стимул (узор), и он должен был решить, клюнув кнопку справа или слева, к какой категории относится этот стимул. Для определения категории нужно было "измерить" ширину линии, ее угол, а также особенности округлых узоров. Правильный ответ давал птице вкусную лепешку; неправильный ответ не давал ничего. По словам Вассермана, тест был сложным из-за его произвольности: никакие правила или логика не помогли бы решить задачу, только большой опыт.

"Эти стимулы особенные. Они не похожи друг на друга и никогда не повторяются, — говорит ученый. "Вы должны запомнить отдельные изображения или стоящий за ним принцип, чтобы выполнить задание".

Каждый из четырех подопытных голубей начал с правильного ответа примерно в половине случаев. Но после сотен тестов птицы увеличили свой результат до 68%.

"Голуби похожи искусственный интеллект, — говорит Вассерман. - Они используют биологический алгоритм, который им дала природа, тогда как компьютер использует искусственный алгоритм, который им дали люди".

Строго говоря, и голуби, и ИИ используют ассоциативное обучение (а не логическое, с помощью которого предметы сортируют люди). Главным отличием искусственных алгоритмов от природных является огромная память компьютера и возможность "запомнить" многие десятки тысяч случаев.

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