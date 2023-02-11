Кого на самом деле называют "профессором кислых щей"

Вы когда-нибудь задумывались о смысле некоторых фразеологизмов? Кто такой профессор кислых щей: повар, нахмуренный человек или тот, кто делает бесмысленную работу и считает себя экспертом? "Рамблер" расскажет об этом.

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В современном языке мы употребляем много выражений, изначальное значение которых изменилось со временем или затерялось в ходе изменения языка. Это случилось и с фразой "профессор кислых щей", которая полностью изменила свой первоначальный смысл.

Сейчас мы говорим эту фразу, если человек с умным видом делает что-то посредственное. Это такая пренебрежительная насмешка над "умником". Но само слово "щи" происходит от старинного слова "съчи".

Кислые щи — напиток, а не суп. Обычно его готовиили из солода и муки, как квас из сухарей и дрожжей, Только созревали кислые щи дольше, а за счет большего количества глюкозы и более долгого брожения в них выделялось больше углекислого газа и этилового спирта. По этой причине они считались лучшим средством от похмелья.

"День был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном". Гоголь, "Мертвые души"

"В двух местах продавали водку, в нескольких — кислые щи, которые пили преимущественно девицы". Решетников, «Глумовы»