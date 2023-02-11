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2 часа назад

Правда ли, что акулы не нападают на китов

Даша Краснова

Все знают, что киты очень медленные животные. "Рамблер" решил выяснить, насколько акулы опасны для них.

Правда ли, что акулы не нападают на китов
Фото: unsplashunsplash

Китообразные – это особая группа морских млекопитающих, которые максимально адаптировались к жизни в водной среде. Но многие черты внутреннего и внешнего строения позволяют с уверенностью сказать, что вода, как среда существования, для китов является вторичной. Существует два вида китов, которые отличаются друг от друга, как биологией, так и способом жизни.

Усатые киты

Это самые крупные животные в мире! Официально длина тела такого особи превышает 30 метров. При этом киты миролюбивые животные, которые питаются планктонными организмами. В их рационе мелкие ракообразные, стайные рыбы. Некоторые виды усатых китов предпочитают одиночество, а другие большую часть времени проводят в стадах, мигрирующих в поисках пропитания.

Естественных врагов у взрослых особей китов практически нет, но молодой кит или больное животное вполне может стать жертвой акул или косаток. Акулы не брезгуют и мертвым китом и могут быстро разорвать его на куски.

Зубатые киты

Способ жизни кашалотов отличается от миролюбивых Усатых китов. Кашалоты питаются моллюсками, разными видами рыб, крабами, нередко нападают на тюленей.

Вместо китового уса у них в пасти находятся настоящие зубы, которые помогают удерживать еду. Врагами кашалотов являются косатки, а для старых особей и детенышей опасны и крупные виды акул.

Видео схватки киты и акулы

Киты и акулы

На здоровых китов акулы предпочитают не нападать. Но если кит ранен, акулы могут плыть за животными много километров, иногда доедая их добычу. Акулы сходят с ума от вкуса свежей крови, поэтому могут напасть на кита и начать откусывать плоть кита. Взрослые кашалоты могут дать отпор нападающим акулам.

Чтобы уберечься от акул, более спокойные виды китов, ныряют вертикально под воду и объединяются с родственниками. Особенно сильно киты защищают маленьких детенышей.

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