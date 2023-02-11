Правда ли, что акулы не нападают на китов

Все знают, что киты очень медленные животные. "Рамблер" решил выяснить, насколько акулы опасны для них.

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Китообразные – это особая группа морских млекопитающих, которые максимально адаптировались к жизни в водной среде. Но многие черты внутреннего и внешнего строения позволяют с уверенностью сказать, что вода, как среда существования, для китов является вторичной. Существует два вида китов, которые отличаются друг от друга, как биологией, так и способом жизни.

Усатые киты

Это самые крупные животные в мире! Официально длина тела такого особи превышает 30 метров. При этом киты миролюбивые животные, которые питаются планктонными организмами. В их рационе мелкие ракообразные, стайные рыбы. Некоторые виды усатых китов предпочитают одиночество, а другие большую часть времени проводят в стадах, мигрирующих в поисках пропитания.

Естественных врагов у взрослых особей китов практически нет, но молодой кит или больное животное вполне может стать жертвой акул или косаток. Акулы не брезгуют и мертвым китом и могут быстро разорвать его на куски.

Зубатые киты

Способ жизни кашалотов отличается от миролюбивых Усатых китов. Кашалоты питаются моллюсками, разными видами рыб, крабами, нередко нападают на тюленей.

Вместо китового уса у них в пасти находятся настоящие зубы, которые помогают удерживать еду. Врагами кашалотов являются косатки, а для старых особей и детенышей опасны и крупные виды акул.

Киты и акулы

На здоровых китов акулы предпочитают не нападать. Но если кит ранен, акулы могут плыть за животными много километров, иногда доедая их добычу. Акулы сходят с ума от вкуса свежей крови, поэтому могут напасть на кита и начать откусывать плоть кита. Взрослые кашалоты могут дать отпор нападающим акулам.