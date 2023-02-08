80 лет назад советские войска освободили Курск. Наступление было настолько стремительным, что немцы даже не успели эвакуировать технику, вооружение и продовольствие из города. Операцией «Звезда» руководил командующий 60-й армией воронежского фронта Иван Черняховский. Заслугу в быстром освобождении стратегически важного Курска приписывают именно этому полководцу, сообщает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.
Победа в решающем сражении под Сталинградом подняла боевой дух советских войск. В начале февраля с тяжелыми боями 322-я стрелковая дивизия прорывалась в сторону Курска, каждый день освобождая населенные пункты. «Зима была очень снежная. Заносы, морозы до 20 градусов. Наши войска ночь проводили в снегу перед каким-то немецким рубежом, не могли отдохнуть, согреться, не могли принять горячую пищу. И несмотря на это, делали всё, чтобы изгнать врага с нашей земли», – рассказал командир поискового отряда «Курган» Алексей СотниковКурск освободили буквально за два дня. В город советские пехотинцы ворвались стремительно. Немцы даже не успели эвакуировать технику, боеприпасы и взорвать важные объекты. «Самое главное для наступающих войск была железнодорожная станция. Ее не успели уничтожить, не смогли поломать пути, и смогли захватить наши войска богатые трофеи. Там и патроны, и минометные мины. Ну и продукты питания, что было очень важным», – отметил заведующий научно-методического отдела Музея Победы Андрей Горбунов.
Операцией по освобождению Курска руководил блестящий полководец Иван Черняховский. Он командовал 60-й армией Воронежского фронта, которая и наступала в этом направлении.
«Черняховскому на момент освобождения Курска было 35 лет . Он был самым молодым командующим армией и потом станет самым молодым командующим фронтом. Последнее его звание это генерал армии, только его трагическая гибель прервала его дальнейший карьерный рост», – отметил Андрей Горбунов. Благодаря мастерству Ивана Черняховского и героизму красноармейцев Курск взяли быстро, нанеся большой урон немецким захватчикам. А еще освободили много советских пленных. Если бы операция затянулась, уходя из города, немцы многих бы расстреляли и сожгли, как делали в других местах. «Как стеганет ремнем по ногам. Все ноги обдерет. Ты упадешь, он тянет ремень этот. Потом встанешь и нечем лечить эти ноги, нечем обезболить», – вспоминает жительница Курска Екатерина Федоренко.
Екатерина Федоренко в 1943-м была ребенком. Когда в город пришли свои, слезы катились ручьем. Этот момент она вспоминает до сих пор. Слишком много пришлось пережить тогда.