80 лет назад советские войска освободили Курск

Победа в решающем сражении под Сталинградом подняла боевой дух советских войск. В начале февраля с тяжелыми боями 322-я стрелковая дивизия прорывалась в сторону Курска, каждый день освобождая населенные пункты. «Зима была очень снежная. Заносы, морозы до 20 градусов. Наши войска ночь проводили в снегу перед каким-то немецким рубежом, не могли отдохнуть, согреться, не могли принять горячую пищу. И несмотря на это, делали всё, чтобы изгнать врага с нашей земли», – рассказал командир поискового отряда «Курган» Алексей СотниковКурск освободили буквально за два дня. В город советские пехотинцы ворвались стремительно. Немцы даже не успели эвакуировать технику, боеприпасы и взорвать важные объекты. «Самое главное для наступающих войск была железнодорожная станция. Ее не успели уничтожить, не смогли поломать пути, и смогли захватить наши войска богатые трофеи. Там и патроны, и минометные мины. Ну и продукты питания, что было очень важным», – отметил заведующий научно-методического отдела Музея Победы Андрей Горбунов.