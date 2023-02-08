«Жратва»: что означает это слово на самом деле

Глагол «жрать» в современном русском языке используется в значении «употреблять пищу». В речи встречается и существительное — «жратва», которое означает, собственно пищу. Сегодня эти слова считаются грубыми и вульгарными, а поэтому их употребление в отношении человека неуместно. Но всегда ли было так?

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Оказывается, что нет. Так, ещё в XIX веке глагол «жрать» использовали по отношению не только к животному, но и человеку. И при этом говорящий не испытывал на этот счёт никаких угрызений совести, так как даже не думал никого оскорблять или унижать. Не стоит думать, что так изъясняться могли себе позволить только лишь малообразованные крестьяне. Приглашали «жрать» своих товарищей и прозаики, и поэты, и художники, то есть те люди, которых не грамотными-то не назовёшь. Кроме того, литераторы часто «награждали» фразами, в которых присутствовал этот глагол, героев своих произведений. Дело в том, что синоним — «есть» — в то время относили к простонародным, резким словам.

Известный лингвист Владимир Колесов утверждает, что слово «жрать произошло от «жадно есть»: «есть не в меру» или даже «пить» (например, алкоголь). В наши дни существует отдельный глагол «нажраться», который означает «переборщить со спиртным».

По другой версии, слово «жратва» могло появиться ещё во время язычества. Тогда было принято задабривать богов различными жертвоприношениями. Жратва, жертва - эти слова имеют много общего.

Кстати, расположение буквы Р тоже довольно просто объясняется. Когда-то слово «жертва» звучало как «жретва». Перемещение согласных характерно для русского языка, а со временем и Е могла превратиться в А.

После совершения всех обязательных ритуалов нередко жрецы сами ели мясо убитого животного. Вполне вероятно, что так слово «жратва» стало означать приём пищи.