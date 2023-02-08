Эксгумация мощей Александра Невского: что поразило ученых

Великий полководец, национальный герой и личность, сыгравшая важную роль в истории государства Российского — это всё про Александра Невского. При этом до сих пор не удалось точно установить, как же он выглядел. Изображения на многочисленных портретах, иконах сделаны лишь со словесных описаний. Не поможет, кстати, восстановить внешность полководца и метод известного учёного Михаила Герасимова, который разработал способ пластической портретной реконструкции по черепам. Эксгумация мощей Невского это подтвердила.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Брада аки Козмина, в схиме, кудерцы видеть маленько из-под схимы, риза преподобническая, испод дымчат, в руке свиток сжат, сам телом плечист», — таким предстаёт князь в описании в инструкциях для иконописцев, составленных в XVI-XVII веках. Конкретики маловато…

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Александр Невский скончался 14 ноября 1263 года после болезни, которую он «подцепил» во время похода в Орду. Однако, существует версия, согласно которой Невского могли отравить медленнодействующим ядом.

Изначально Александра Ярославича похоронили во владимирском Рождественском монастыре. В 1724 году его мощи по инициативе императора Петра I были перенесены Александро-Невской монастырь в Санкт-Петербурге. К концу века он стал называться Александро-Невской лаврой.

Такой небывалый интерес к личности Невского Пётр I проявил не случайно. Дело в том, что на Московском Соборе 1547 года Русская православная церковь канонизировала Александра в лике чудотворцев. Со временем мощам князя стали приписывать целебные свойства.

Не трогали останки Александра Невского до начала XX века. В 1922 году до мощей всё-таки добрались. Серебряная рака была вскрыта в мае. Очевидцы, которые принимали участие во вскрытии, утверждали — внутри находились кости, принадлежащие нескольким людям. Данное открытие поразило учёных. Кто именно из них Александр Невский, тогда выяснить не получилось. По этой причине воспользоваться методом учёного Герасимова невозможно.

Мощи передали музею истории религии и атеизма, который был открыт в Казанском соборе, а саму раку — Эрмитажу. В Троицкий собор лавры мощи вернулись только к 1989 году.