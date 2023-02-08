День святого Валентина 2023: история праздника

Всем известно, что День святого Валентина еще называют Днем всех влюбленных. Считается, что традиции отмечать этот праздник уже более 16 веков. В Западной Европе его начали широко отмечать в 13 веке, а в США День всех влюбленных празднуют с 1 777 года.
Мало кто знает, но популярен День святого Валентина был и в Российской империи среди дворян, пытающихся подражать заграничной моде. Несмотря на запреты русской православной церкви, люди отправляли друг другу валентинки. Ими в те времена являлись сердечки из шелка или кружева, украшенные цветами.
Интересный факт: в Великобритании незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца и смотрят в окно на проходящих мужчин и молодых людей. Поверье гласит, что первый мужчина, которого они увидят, и есть их суженый.
Когда же этот праздник появился впервые? Легенда гласит, что Валентин был священником в Древнем Риме на заре христианства и тайно обручал влюбленных в то время, когда язычник император Клавдий Второй запрещал браки воинам, считая, что холостые мужчины будут лучше сражаться. За это Валентин был посажен в тюрьму римлянами-язычниками. Во время пребывания в заключении Валентин исцелил страдавшую от слепоты и глухоты дочь надзирателя. Позже его причислили к лику святых. Легенд и теорий достаточно много, но эта – самая распространенная.