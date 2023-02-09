День в истории: перепишем Россию, устроим чемпионат по фигурному катанию

Чем примечательна дата 9 февраля?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 9 февраля, Международный день стоматолога, в России — чествуют работников гражданской авиации. 9 февраля в Казани состоялся второй съезд женщин Татарии, состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию, в Литве провели "избирательную консультацию" по вопросу о независимости. Родились велопутешественник Онисим Панкратов, поэт Фанис Яруллин, певица Кэрол Кинг, герой Гражданской войны Василий Чапаев, автоконструктор Вильгельм Майбах, поэт и мыслитель Алишер Навои. Умерли художник Ильдар Ханов, писатель Федор Достоевский, авиаконструктор Виктор Ильюшин, партийный и государственный деятель Юрий Андропов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Первый велопутешественник — из Казани

9 февраля (по старому стилю) 1888 года родился казанский военный летчик, первый русский велопутешественник, совершивший кругосветку, Онисим Панкратов. В 1908 году вместе с семьей он переехал в Харбин и увлекся велоспортом. В июле 1911 года Панкратов на велосипеде отправился из Харбина в двухлетнее кругосветное путешествие и проехал в общей сложности 50 тыс. километров. Во время Первой мировой войны записался в добровольцы, прошел курсы подготовки к полетам на аэроплане, затем получил назначение в авиационный отряд. За отличие в службе его наградили Георгиевскими крестами трех степеней. Панкратов погиб в августе 1916 года в ходе боевого вылета. У озера Дрисвяты (находится на границе современных Белоруссии и Литвы) его самолет пошел на перехват истребителей противника, сбил один из них, однако затем сам был сбит неприятелем. Через месяц тело Панкратова привезли в Казань и захоронили на городском кладбище. В июне 2019 года активисты обнаружили его могилу.

9 февраля 1938 года в деревне Кызыл-Яр Бавлинского района родился поэт, писатель и драматург Фанис Яруллин. После окончания восьми классов работал монтером в конторе связи "Татнефти", в армии занимался легкой атлетикой, неудачно упал на спину. Инвалидное кресло не стало преградой для его развития — он закончил школу, учился заочно в КГУ, в 1957 году вышел первый сборник его стихов "Мин тормышка гашыйк" ("Я влюблен в жизнь"). После появились его повести и пьесы. За сборник "Крик души" он в 2007 году получил премию имени Габдуллы Тукая. Яруллин — автор 146 книг.

9 февраля 1985 года в Казани состоялся второй съезд женщин Татарии. На нем приняли устав и программу организации. В работе съезда участвовали 549 делегаток, которые рассказали о неустроенном быте, отвратительных условиях труда, отсутствии охраны здоровья матерей и детей. Тогда говорить об этом открыто с большой трибуны в адрес партии и правительства было чрезвычайной смелостью. В результате участницы съезда определили спектр задач, над которыми должны были работать женские советы республики: осуществление контроля за соблюдением законодательства по вопросам положения женщин на производстве, охраны труда, здоровья матерей и детей, нравственного воспитания подрастающего поколения, оказания помощи многодетным семьям, шефства над детскими домами и трудными подростками.

9 февраля 2013 года в Москве скончался художник Ильдар Ханов. В родном Старом Аракчино он построил Храм всех религий, но больше всего его работ в Набережных Челнах — это и первая скульптура "Родина-мать", и монументальные композиции из бетона и смальты "Древо жизни", "Пробуждение", "Эволюция", "Ангел-хранитель" на бульваре Энтузиастов. Сейчас Вселенский храм открыт для посещения, здесь проходят выставки, концерты, мастер-классы, им владеет его брат Ильгиз, архитектор, художник и иконописец.

9 февраля 2021 года в Общественную палату Татарстана ворвалась группа неизвестных молодых женщин в защитных масках, которые позже представились как члены международной "Ассоциации независимых врачей". В тот день вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава ОП Зиля Валеева проводили экспертный круглый стол "Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса", и они оказались под перекрестным огнем провокационных вопросов приезжих врачей из Самары и Санкт-Петербурга.

Фигурное катание — повод для соревнования

9 февраля 1896 года состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию. Официальный турнир Международного союза конькобежцев (ИСУ) прошел в Санкт-Петербурге на льду в Юсуповском саду. На первом чемпионате мира награды и призы разыграли только в мужском одиночном катании. Победу одержал немец Гильберт Фукс. Лучший из русских спортсменов, Георгий Сандерс, занял 3-е место. А всего участников было четверо.

9 февраля 1887 года в Чебоксарском уезде Казанской губернии родился герой Гражданской войны Василий Чапаев. В 1908 году его призвали на военную службу и направили в Киев. Однако на следующий год уволили в запас. До войны он работал плотником. С началом Первой мировой его призвали на военную службу и направили в пехоту. Служил на Волыни и в Галиции. В 1915 году получил звание младшего, затем старшего унтер-офицера. Войну закончил в чине фельдфебеля с Георгиевской медалью и крестами трех степеней. Во время Февральской революции вступил в партию большевиков и стал командиром пехотного полка в Николаевке, затем — военным комиссаром Николаевского уезда. Под Царицыном воевал против генерала Каледина, участвовал в походе Особой армии на Уральск, бился с белочехами и Народной армией. Герой Гражданской войны погиб в 1919 году во время рейда казачьего полковника Бородина на город Лбищенск (ныне село Чапаев).

9 февраля 1897 года в Российской империи стартовала всеобщая перепись населения. Она стала источником достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX века. В ту пору в Российской империи проживали 124,6 миллиона человек. Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения принадлежала выдающемуся русскому ученому Петру Семенову-Тян-Шанскому. При советской власти переписи населения проходила в 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. В России первая перепись состоялась в октябре 2002 года.

Литва вышла из СССР

9 февраля 1846 года родился немецкий автоконструктор, создатель первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Август Вильгельм Майбах. Оставшись круглым сиротой, он оказался в Братском доме пастора Вернера. Там ему дали возможность учиться и практиковаться на машиностроительном заводе в Ройтлингене. В 1863 году техническим директором завода стал Готлиб Даймлер, который обратил внимание на Майбаха, долгие годы они вместе конструировали двигатели. В 1882 году Майбах и Даймлер покинули предприятие, основав собственную компанию. В 1883 году Майбах создал первый успешный двигатель, работавший на светильном газе. Позже сконструировал двигатель, работавший на жидком топливе. Даймлер использовал его на первом мотоцикле. На Всемирной выставке в Париже в 1889 году конструкторы представили свой самоходный экипаж с первым в истории двухцилиндровым V-образным двигателем. Эту машину принято считать одним из первых автомобилей, мощность которого превышала лошадиную силу. В 1890-м Вильгельм Майбах построил первый четырехцилиндровый четырехтактный двигатель. Автоконструктор работал практически до преклонного возраста и долго не хотел уходить на покой. Немецкий инженер скончался в конце 1929 года и был похоронен на кладбище Уфф-Кирххоф рядом с Даймлером. Еще при жизни Майбаха называли "королем конструкторов".