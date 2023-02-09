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1 час назад

Парень решил подшутить над девушкой на свадьбе ее сестры и был выгнан

Lenta.ru

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил подшутить над девушкой на свадьбе ее сестры и был выгнан. Он рассказал, что помешал возлюбленной поймать букет невесты, после чего ее мать попросила его покинуть торжество.

Парень решил подшутить над девушкой на свадьбе и был выгнан
Фото: Лента.руЛента.ру

Автор поста написал, что пошел на свадебное торжество сестры своей девушки по имени Мэгги вместе с ней. По его словам, это была первая его встреча с семьей возлюбленной, и все шло хорошо.

«Когда пришло время бросать букет невесты, Мэгги встала в ряд с остальными девушками, и я решил поднять всем настроение, встал позади нее и отбросил букет, прежде чем она смогла его поймать», — вспомнил герой истории. Парень добавил, что сделал это ради смеха, но шутку никто не понял. «Я был серьезен только на 0,0001 процента, на самом деле я не заинтересован в браке, мне всего 20, но я не хотел никого расстраивать», — отметил он.

После того, как рассказчик отбросил букет, он услышал глубокий вздох, за которым последовала неловкая тишина. «Мне было неудобно, но я все равно смеялся, пытаясь невербально показать всем, что это шутка, но никто не реагировал», — признался он. Через некоторое время, по его словам, начался основной ужин, но никто с ним не разговаривал, а некоторые бросали в его сторону неодобрительные взгляды. «В конце концов мать Мэгги отвела меня в сторону и вежливо попросила уйти», — заключил он.

В комментариях под постом пользователи отметили, что шутки должны быть смешные, чего нельзя сказать о поступке автора. «Вы устроили ненужную сцену и испортили отношения со своей девушкой и ее семьей», — написал один из комментаторов. Другие также посчитали, что автор таким образом пытался привлечь к себе внимание, что было неуместно.

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