«Сказание о Словене и Русе»: почему русские считали себя потомками скифов

Книга «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» пользовалась огромной популярностью в России в XVII-XVIII веках. С этого текста русские начинали изучать родную историю. Интересно, что наши предки считали себя потомками скифов.

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Происхождение «Сказания»

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Читателям в XVII-XVIII веках «Сказание» было известно как предисловие к новгородской «Степенной книге». Также её называли «Новгородский летописец». Ещё одно название этого текста — «О истории еже о начале Руския земли и создании Новаграда».

«Сказание» известно только в списках XVII и XVIII столетий. Старейший список датируется 1630 годом. «Сказание» было включено в «Хронограф» патриарха Никона и в Новгородскую III летопись.

По версии историков А.В. Лаврентьева и Е.С. Галкина, автор «Сказания» — митрополит Киприан, архимандрит Хутынского монастыря, великий книжник и основатель сибирского летописания.

Содержание

Начинается текст с библейской истории о разделении земли между сыновьями Ноя. Правнуки Иафета Скиф и Зардан отправились в причерноморские земли. Позже их потомки основали Великую Скифию. Князья Скифии, братья Словен и Рус, увели часть скифов с берегов Чёрного моря к озеру Ильмень. Здесь же был основан город Словенск. Местные начали называться славянами.

Далее рассказывается о походах Словена и Руса и их потомков, которые завоевали многие земли. Славяне дошли до великой реки Оби, отправлялись воевать и в «Египецкие» страны. Об их подвигах было известно Александру Македонскому, написавшему славянам письмо, в котором навсегда даровал «народу словенскому, колену русскому» земли «от моря Варяжского до моря Хвалынского».

Упоминается в тексте и призвание варягов. Это произошло по приказу князя новгородского Гостомысла, который сказал старейшинам отправить послов в Прусскую землю за князем из рода кесаря Августа. Таким правителем стал Рюрик. Заканчивается повествование княжением Владимира и принятием христианства.

Критика

Ещё в XVII веке «Сказание» начали подвергать критическому анализу. Хорватского богослова и публициста Юрия Крижанича возмутило, что автор текста выводит славян от скифов. Он высмеивал письмо Александра и не верил в происхождение Рюрика от римского кесаря.

Автор «Истории Российской» В.Н. Татищев открыто называл автора «Сказания» «вралем».