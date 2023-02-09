Самая необычная инаугурация президента США: что было не так у Джо Байдена

Наверняка инаугурация Джо Байдена, состоявшаяся в январе 2021 года, войдет в историю как самая необычная. И дело не только в том, что церемония прошла в условиях пандемии. Многие наблюдатели отметили на мероприятии множество других странностей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ограждения и ограничения

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Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена состоялась 20 января 2021 года. Церемония проходила на открытом воздухе возле Капитолия, располагающегося в Вашингтоне. Однако церемония вступления Байдена на пост главы государства отличалась от предыдущих.

Так, раньше на подобных мероприятиях собирались толпы рядовых граждан. На этот же раз Вашингтон превратился в крепость из ограждений и пропускных пунктов. Как писало британское издание The Independent, был ограничен доступ даже к процессии Байдена, а на улицах дежурили солдаты. Мало того, окна ближайших зданий заколотили листами фанеры, движение полностью перекрыли, а жителей попросили оставаться дома.

Своими глазами инаугурацию Джо Байдена увидело всего около 2 тысяч человек, среди которых были такие мировые знаменитости как Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк и Леди Гага, исполнившая гимн США. Впрочем, присутствие столь скромного количества гостей и другие упомянутые выше ограничения в администрации президента объяснили пандемией коронавируса и соображениями безопасности.

Дональд Трамп

Стоит отметить, что в числе тех, кто удостоил своим присутствием инаугурацию Джо Байдена, были не только звезды шоу-бизнеса, но и бывшие президенты Америки: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Все они пришли на торжественную церемонию с супругами. Однако мероприятие проигнорировал экс-глава США Дональд Трамп. Жена Трампа тоже не появилась на инаугурации Байдена.

Накануне Дональд Трамп просто покинул Белый дом и вылетел во Флориду. Если верить американской газете The Washington Post, такой поступок Трампа сделал его первым президентом, который пропустил приведение к присяге своего преемника с 1869 года. Правда, ходят слухи, что Трамп оставил в ящике письменного стола послание для Байдена, в котором написал: «Ты знаешь, что я победил». Но эта информация ничем и никем так и не была подтверждена.

Речь нового президента

Многие отмечали слишком короткую речь, которую произнес Джо Байден на церемонии инаугурации. Она длилась всего 21 минуту. Однако на самом деле тот же Дональд Трамп на аналогичном мероприятии в свою честь ограничился 17 минутами. Другое дело – содержание выступления Байдена, который главным образом указал на разобщенность американцев и призвал их к сплочению. И это при том, что на мероприятие, посвященное вступлению в должность Джо Байдена, простых людей просто не пустили.

Также некоторым показалось странным, что Байден в своей речи ни разу не назвал имя своего предшественника. Но в действительности новоиспеченный руководитель страны все же бросил камень в огород Трампа, упомянув о том, что необходимо «защищать правду и побеждать ложь». Дело в том, что часть американцев и сегодня уверена в том, что победа Байдена была нечестной. При этом Джо Байден не побрезговал воспользоваться фразой, которая звучала в инаугурационной речи Трампа о том, что США поведут за собой другие страны «не примером своей силы, но силой своего примера».