Самая необычная инаугурация президента США: что было не так у Джо Байдена

Наверняка инаугурация Джо Байдена, состоявшаяся в январе 2021 года, войдет в историю как самая необычная. И дело не только в том, что церемония прошла в условиях пандемии. Многие наблюдатели отметили на мероприятии множество других странностей.
Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена состоялась 20 января 2021 года. Церемония проходила на открытом воздухе возле Капитолия, располагающегося в Вашингтоне. Однако церемония вступления Байдена на пост главы государства отличалась от предыдущих.
Так, раньше на подобных мероприятиях собирались толпы рядовых граждан. На этот же раз Вашингтон превратился в крепость из ограждений и пропускных пунктов. Как писало британское издание The Independent, был ограничен доступ даже к процессии Байдена, а на улицах дежурили солдаты. Мало того, окна ближайших зданий заколотили листами фанеры, движение полностью перекрыли, а жителей попросили оставаться дома.
Своими глазами инаугурацию Джо Байдена увидело всего около 2 тысяч человек, среди которых были такие мировые знаменитости как Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк и Леди Гага, исполнившая гимн США. Впрочем, присутствие столь скромного количества гостей и другие упомянутые выше ограничения в администрации президента объяснили пандемией коронавируса и соображениями безопасности.
Стоит отметить, что в числе тех, кто удостоил своим присутствием инаугурацию Джо Байдена, были не только звезды шоу-бизнеса, но и бывшие президенты Америки: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Все они пришли на торжественную церемонию с супругами. Однако мероприятие проигнорировал экс-глава США Дональд Трамп. Жена Трампа тоже не появилась на инаугурации Байдена.
Накануне Дональд Трамп просто покинул Белый дом и вылетел во Флориду. Если верить американской газете The Washington Post, такой поступок Трампа сделал его первым президентом, который пропустил приведение к присяге своего преемника с 1869 года. Правда, ходят слухи, что Трамп оставил в ящике письменного стола послание для Байдена, в котором написал: «Ты знаешь, что я победил». Но эта информация ничем и никем так и не была подтверждена.
Многие отмечали слишком короткую речь, которую произнес Джо Байден на церемонии инаугурации. Она длилась всего 21 минуту. Однако на самом деле тот же Дональд Трамп на аналогичном мероприятии в свою честь ограничился 17 минутами. Другое дело – содержание выступления Байдена, который главным образом указал на разобщенность американцев и призвал их к сплочению. И это при том, что на мероприятие, посвященное вступлению в должность Джо Байдена, простых людей просто не пустили.
Также некоторым показалось странным, что Байден в своей речи ни разу не назвал имя своего предшественника. Но в действительности новоиспеченный руководитель страны все же бросил камень в огород Трампа, упомянув о том, что необходимо «защищать правду и побеждать ложь». Дело в том, что часть американцев и сегодня уверена в том, что победа Байдена была нечестной. При этом Джо Байден не побрезговал воспользоваться фразой, которая звучала в инаугурационной речи Трампа о том, что США поведут за собой другие страны «не примером своей силы, но силой своего примера».
Не забыл Джо Байден поговорить и о пандемии и даже сделал паузу для того, чтобы почтить память жертв болезни. К моменту вступления Байдена на президентский пост в США скончались более 400 тысяч зараженных. Байден сравнил потери Америки во время пандемии с потерями во Второй Мировой войне.