Последний приказ Сталина своим телохранителям: что в нем было странного

Такого распоряжения, как утверждают многие историки, Сталин, любивший порядок во всем, никогда прежде не давал своим охранникам. Однако накануне своей смерти лидер страны отчего-то изменил сам себе. Вследствие этого странного происшествия некоторые исследователи выдвинули версию о причастности одного из телохранителей к кончине вождя.

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Строгие порядки

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Как известно, последние 20 лет своей жизни Иосиф Сталин провел на так называемой Ближней даче, находившейся неподалеку от Кремля. Однако условия, обеспечивающие безопасность вождя, были созданы на даче не менее передовые, чем в Кремлевских апартаментах. Охранники вождя пользовались самыми последними разработками ученых тех лет. Так, по словам Алексея Пиманова, автора книги «Чисто партийное убийство», в одной из комнат располагался пульт, по показаниям которого охрана имела возможность отслеживать передвижение Сталина по дому: для этого в каждую дверь был вмонтирован специальный датчик.

Дело в том, что охранники не имели права покидать свою часть дома без вызова Хозяина. Это не значит, что Сталин плохо относился к своим телохранителям. Так, Юрий Мухин в своей книге «Убийцы Сталина и Берии» описывает случай, произошедший на Кавказе. Однажды из-за малочисленности охраны, а потому недостатка отдыха, один военный уснул на посту. Иосиф Виссарионович, узнав об этом, тут же распорядился увеличить штат охранников. Тем не менее сон на посту Сталин считал одним из самых опасных проступков. Недаром глава страны перед тем, как отправиться в постель, нередко спрашивал у кого-то из телохранителей: «Спать не хочешь?».

Необычный приказ

Именно в связи со всем вышесказанным последний приказ, который отдал Сталин перед смертью, звучит крайне подозрительно. За сутки до того, как вождь был обнаружен на полу столовой, на Ближнюю дачу пожаловали Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Никита Хрущев и Николай Булганин. Так свидетельствовал помощник коменданта дачи Петр Лозгачев, воспоминания которого приведены в книге Эдварда Радзинского «Мой лучший друг товарищ Сталин». Кроме самого Лозгачева в доме находились охранники Хрусталев и Туков, а также кастелянша Матрена Бутусова. По словам Лозгачева, Сталин чувствовал себя хорошо, был весел и заказал для своих гостей молодое виноградное вино.

Гости разъехались только рано утром. Проводив визитеров, Сталин сказал старшему охраннику Хрусталеву: «Ложитесь-ка вы спать. Мне ничего не надо. Я тоже ложусь. Вы мне сегодня не понадобитесь». Как утверждал Лозгачев, это был единственный раз в жизни, когда Иосиф Виссарионович велел охранникам ложиться спать. Несмотря на то, что приказ вождя всем показался необычным, Лозгачев, Бутусова и даже Хрусталев с Туковым отправились отдыхать. По крайней мере так утверждает автор книги «100 великих загадок ХХ века» Николай Непомнящий. Таким образом дача по сути осталась без охраны на несколько часов. Все поднялись лишь около 10 утра, когда на смену Хрусталеву прибыл Старостин.

Хрусталев-отравитель?

Не смея беспокоить Хозяина, ни Старостин, ни Туков, ни Лозгачев не входили к нему до позднего вечера. Только тогда Сталин, находившийся в уже беспомощном состоянии, был обнаружен. Порядок, заведенный самим вождем, сыграл с ним злую шутку. Впрочем, есть версия, что лидер страны на самом деле был отравлен. Дело в том, что многим историкам приказ Сталина охранникам: «Ложитесь-ка вы спать» — действительно показался подозрительным. Примечательно, что, как пишет Владимир Суходеев в своей энциклопедии «Сталин», Иосиф Виссарионович сказал это лишь Ивану Хрусталеву, а тот передал «указ» своим сослуживцам. То есть никто, кроме Хрусталева, этих слов от Сталина не слышал.